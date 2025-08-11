به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، در پی گسترش یکی از بزرگ‌ترین آتش‌سوزی‌های جنگلی در کلرادوی آمریکا، یک زندان این ایالت تخلیه شد.

مقامات به شهروندان ساکن مناطق دورافتاده این ایالت هشدار داده‌اند که خود را برای تخلیه فوری مهیا کنند.

این آتش‌سوزی که به «حریق لی» مشهور است، تاکنون بیش از ۴۳۳ کیلومتر مربع از اراضی جنگلی از گافیلد تا ریوبلانکو را سوزانده و ساکنان جوامع کوهستانی مجبور به تخلیه شده‌اند. به گفته مقامات، تنها ۶ درصد آتش‌سوزی مهار شده است.

بادهای شدید و رطوبت پایین، سرایت آتش را تسریع کرده است. با این حال، تاکنون هیچ گزارشی درباره قربانیان یا خسارت احتمالی مخابره نشده است.

سازمان امور زندان‌های کلردو اعلام کرد که تمام ۱۷۹ زندانی ندامتگاه‌ «رایفل» این ایالت، بدون مشکل و به سلامت تخلیه شده‌اند. این آتش‌سوزی ششمین حریق بزرگ تاریخ ایالت کلرادو محسوب می‌شود.