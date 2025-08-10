محرومیت عمیق در «ایتیوند»؛ فرماندار وعده پیگیری مشکلات را داد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: صبح یکشنبه نخستین ده گردشی فرماندار شهرستان دلفان به همراه اعضای شورای اداری و مدیران اجرایی به بخش تازهتأسیس ایتیوند انجام شد؛ بخشی با مردمانی صمیمی، مهماننواز و مقاوم که باوجود گذشت بیش از دو سال از تأسیس رسمی آن، همچنان با مشکلات گستردهای در حوزه زیرساختها، ارتباطات، آموزش و خدمات عمومی روبهرو است.
این بازدید از روستاهای «کهریز» و «وروشت» آغاز شد. جلسهای صمیمی با حضور بزرگان، ریشسفیدان و معتمدین محلی برگزار شد و اهالی منطقه، خواستهها و مشکلات خود را مستقیماً با مسئولان در میان گذاشتند.
هنوز ادارات در بخش «ایتیوند» نمایندگی ندارند
مراد همتی، بخشدار «ایتیوند»، در حاشیه این ده گردشی، اظهار داشت: بخش «ایتیوند» متشکل از دو دهستان است؛ «ایتیوند جنوبی» به مرکزیت «وروشت» و «ایتیوند شمالی» به مرکزیت «کنکت». جمعیت این بخش بر اساس آخرین سرشماری رسمی حدود ۱۱ هزار نفر در قالب ۱۱۰ روستای دارای کد است، فاصله مرکز بخش تا شهر نورآباد ۲۹ کیلومتر است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تنها نهادهایی که به طور مستمر در مرکز بخش مستقر هستند، نیروی انتظامی، ناحیه مقاومت بسیج و مرکز خدمات جامع سلامت هستند، بسیاری از ادارات هنوز در این بخش نمایندگی ندارند و اهالی برای ابتداییترین خدمات باید کیلومترها تا نورآباد طی مسیر کنند.
از نبود آب آشامیدنی تا مدارس تخریبی
عبدالله محمدی، از معتمدین و عضو شورای بخش «ایتیوند»، گفت: پس از گذشت بیش از دو سال از تأسیس رسمی بخشداری، مردم هنوز از نبود ادارات دولتی رنج میبرند. این وضعیت بههیچوجه در شأن مردم اصیل و فهیم این منطقه نیست.
رضا اسدی، از ریشسفیدان بخش «ایتیوند»، نیز بیان داشت: وضعیت راههای روستایی بسیار ضعیف است، بهویژه در زمان بارندگی. کمبود آب آشامیدنی سالم نیز یکی دیگر از چالشهای مهم است. هنوز برخی روستاها با بشکه و سطل، آب تأمین میکنند.
نادر حیدری، عضو شورای بخش «ایتیوند»، افزود: وضعیت برخی مدارس نامناسب و تخریبی است، نبود آنتندهی تلفن همراه و اینترنت، حتی در مرکز بخش یعنی «وروشت»، موجب محرومیت تحصیلی دانشآموزان و قطع ارتباط مردم با سایر نقاط شده است. تلفن ثابت نیز در این منطقه فعال نیست.
وعده فرماندار برای پیگیری مشکلات در تهران!
سید رضا سلامتی، فرماندار دلفان نیز گفت: آسفالت مسیرهای کلیدی و بین روستایی در بخش «ایتیوند»، بهویژه محور «چروش» - «چمکریم» به طول پنج کیلومتر و محور روستای «گل زرد» به سمت «تنگپری» به طول هفت کیلومتر، با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات راهداری و حملونقل شهرستان انجام شده است.
وی افزود: محور «تنگپری» به سمت امامزاده «ابراهیم» نیز در حال ترمیم، لکهگیری و آسفالت است. همچنین در روستای «قمش» و مرکز بخش «وروشت» نیز با اعتباری معادل ۴.۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بیش از هشت هزار مترمربع از معابر آسفالت شده که موجب رضایت مردم شده است.
فرماندار دلفان، گفت: بهجز مرکز بخش، معابر برخی روستاهای اطراف نیز بهصورت کامل آسفالت شده و چهرهای تازه به منطقه بخشیده است.
سلامتی تأکید کرد: ما به اعتبارات محدود شهرستانی بسنده نمیکنیم. کلیپی از وضعیت منطقه آماده شده و در سفرهای آینده به تهران به مسئولان ملی ارائه خواهد شد تا بتوانیم اعتبارات ویژهای برای توسعه زیرساختهای «ایتیوند» جذب کنیم. این بخش باید به جایگاه واقعی خود برسد.
وی افزود: حضور میدانی، شنیدن مستقیم مشکلات و تلاش برای حل آنها از اولویتهای ما است. دولت مردمی باید در کنار مردم بایستد و ما با همدلی همه مدیران، با قوت این مسیر را ادامه خواهیم داد.
منطقهای مستعد اما محروم
بنابراین گزارش، اولین ده گردشی فرماندار دلفان به بخش «ایتیوند»، نقطه آغازی برای جبران بخشی از عقبماندگیهای زیرساختی این منطقه است، پروژههای آغازشده، وعده پیگیری برای آب، ارتباطات، مدرسه و استقرار ادارات و نیز تأکید فرماندار بر جذب اعتبارات ویژه، نویدبخش آیندهای روشن برای مردم سختکوش «ایتیوند» خواهد بود.
بخش «ایتیوند» علاوه بر ظرفیتهای انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، از منظر گردشگری نیز دارای پتانسیلهای بسیار ارزشمندی است که تاکنون کمتر موردتوجه قرار گرفتهاند.
وجود جاذبههایی چون امامزاده ابراهیم (معروف به بابای بزرگ) که هم از لحاظ مذهبی و هم به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، مقصد زائران و گردشگران محلی و منطقهای است، از جمله ظرفیتهای مهم این منطقه محسوب میشود.
همچنین، آبشارهای متعدد در دل طبیعت کوهستانی، روستاهای گردشگری با معماری سنتی و بکر و چشماندازهای طبیعی بینظیر، بخش «ایتیوند» را به یکی از بکرترین و مستعدترین مناطق گردشگری استان لرستان تبدیل کرده است.
با توسعه زیرساختهای ارتباطی و خدماتی، میتوان این منطقه را در مسیر جذب گردشگران داخلی و حتی بینالمللی قرار داد و از این طریق زمینه رشد اقتصادی پایدار برای مردم منطقه فراهم کرد.
بخش «ایتیوند» دارای طبیعتی دستنخورده و فرصتهای گردشگری بینظیری است که در صورت سرمایهگذاری مناسب، میتواند به قطب گردشگری طبیعی و مذهبی در غرب کشور تبدیل شود. این ظرفیت باید بهعنوان پیشران توسعه منطقه دیده شود.
