ورود ۶۰۰ آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس تا پایان سال

ورود ۶۰۰ آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس تا پایان سال

رئیس سازمان اورژانس کشور از ورود ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه آمبولانس جدید تا پایان سال و خرید ویژه آمبولانس برای استان‌های مرزی با مشارکت استانداری‌ها خبر داد.

جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره توسعه ناوگان آمبولانس کشور گفت: مناقصه ۵۰۰ دستگاه آمبولانس ما انجام، پیش‌پرداخت هم انجام شده و ان‌شاءالله دنبال تأمین ارز آن هستیم و اگر بتوانیم تأمین ارز انجام دهیم، حتماً بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دستگاه آمبولانس قبل از سال وارد ناوگان آمبولانسی ما خواهد شد. بله، همین امسال وارد ناوگان خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر آن، یکی، دو تا، سه، چهار تا تفاهم هم در استان‌های مرزی کشور نیز با استاندارها انجام دادی، مثل استاندار خوزستان، استاندار سیستان و بلوچستان، استاندار هرمزگان و استاندار گیلان، به این صورت که ۵۰ درصد آورده آنها باشد و ۵۰ درصد ما بدهیم تا بتوانیم یک تعداد محدودی برای این استان‌های خاص نیز آمبولانس خریداری کنیم و این تفاهم‌نامه انجام شده و الان در مرحله خرید هستند که اعتبارات هم تأمین شده و این کار انجام خواهد شد.

