به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر رئیس اورژانس کشور در بازدید از مرز خسروی گفت: اگر زائران از ابتدا یک دوره آموزش ببینند و آمادگی لازم را کسب کنند، قطعاً میزان تصادفات و مرگ‌ومیر کاهش پیدا خواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان اورژانس در استان کرمانشاه، گفت: با وجود کمبود برخی امکانات، همه همکاران با عشق در حال خدمت‌رسانی هستند. امید است با تعیین شاخص‌های مشخص، هر سال اعلام کنیم که مثلاً استان کرمانشاه با تعداد زائر مشخص و آمبولانس‌های محدود، کمترین فوتی را داشته است.

رئیس اورژانس کشور همچنین گفت: ما با هر حادثه و مرگ در حوزه سلامت آزرده می‌شویم، چرا که وظیفه ما جلوگیری از مرگ و جراحت است.

وی در پایان از تمامی نیروهای فعال در مرزهای اربعین به‌ویژه در استان کرمانشاه، بابت خدمات‌رسانی مطلوب در شرایط سخت آب‌وهوایی و تجهیزاتی، صمیمانه قدردانی کرد.