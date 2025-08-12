به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر رئیس اورژانس کشور در بازدید از مرز خسروی گفت: اگر زائران از ابتدا یک دوره آموزش ببینند و آمادگی لازم را کسب کنند، قطعاً میزان تصادفات و مرگومیر کاهش پیدا خواهد کرد.
وی ضمن قدردانی از زحمات کارکنان اورژانس در استان کرمانشاه، گفت: با وجود کمبود برخی امکانات، همه همکاران با عشق در حال خدمترسانی هستند. امید است با تعیین شاخصهای مشخص، هر سال اعلام کنیم که مثلاً استان کرمانشاه با تعداد زائر مشخص و آمبولانسهای محدود، کمترین فوتی را داشته است.
رئیس اورژانس کشور همچنین گفت: ما با هر حادثه و مرگ در حوزه سلامت آزرده میشویم، چرا که وظیفه ما جلوگیری از مرگ و جراحت است.
وی در پایان از تمامی نیروهای فعال در مرزهای اربعین بهویژه در استان کرمانشاه، بابت خدماترسانی مطلوب در شرایط سخت آبوهوایی و تجهیزاتی، صمیمانه قدردانی کرد.
