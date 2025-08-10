ایجاد ۲ چایخانه جدید حرم رضوی در روزهای پایانی ماه صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شبان با اشاره به حضور گسترده زائران در روزهای پایانی ماه صفر، از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات ویژه برای ارتقای کیفی و سرعت خدمات خبر داد و اظهار کرد: تمام توان و امکانات این حوزه برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران، بسیج شده است.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی از ایجاد دو چایخانه جدید در روزهای پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: به غیر از چایخانه‌های صحن‌های غدیر، امام حسن مجتبی (ع)، کوثر و رضوان دو چایخانه یکی در ضلع شمالی رینگ شیخ طوسی و دیگری در صحن قدس، ایجاد خواهد شد.

وی از توزیع روزانه ۳۰ هزار غذای گرم در هر وعده در باغ رضوان، در سه روز پایانی ماه صفر خبر داد و گفت: این طرح با همکاری گروه‌های مردمی و خادمان افتخاری، اجرا خواهد شد.

شبان افزود: غیر از دفاتر دائمی در مبادی ورودی‌ها، برای خدمات‌رسانی بیشتر در ایام پایانی ماه صفر، دفاتر یا جایگاه‌های موقتی ایجاد خواهیم کرد تا پاسخگوی نیاز زائران در ایام پر ازدحام حرم، باشیم.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی با بیان اینکه در بحث اسکان زائران، پارکینگ‌های یک و سه حرم برای این منظور آماده خواهد شد بیان کرد: در پارکینگ شماره یک، علاوه بر اسکان، دفاتر امانات اشیای با ارزش، خدمات لباسشویی و شارژ موبایل نیز در دسترس زائرین قرار خواهد گرفت. همچنین، خدمات تفریح، نگهداری و شیردهی کودک برای بانوان نیز در این مکان، پیش‌بینی شده است.

وی همچنین افزود: علاوه بر پارکینگ یک، در دو محور باغ رضوان و صحن غدیر، خدمات لباسشویی، فراهم خواهد شد.

شبان در ادامه، با اشاره به برپایی موکب خیاطی و ارائه خدمات مورد نیاز به زائران، گفت: اگرچه خیاطی عمدتاً در خیاط خانه حرم انجام می‌شود که زیرمجموعه اماکن متبرکه است، اما در مواکب مستقر در روزهای پایانی ماه صفر، خدمات خیاطی نیز به زائران، ارائه خواهیم داد.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی همچنین بر لزوم ارتقای سرعت عمل تیم‌های پزشکی، واکنش سریع و گروه‌های مستقر در نقاط مختلف حرم تأکید کرد و افزود: در محدوده حرم نیز، سطح آمادگی و ظرفیت پذیرش را افزایش خواهیم داد تا در مواجهه با موارد احتمالی، پاسخ‌گویی مؤثرتری، داشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به فعالیت دفاتر اشیای پیدا شده در ضلع جنوب‌غربی صحن پیامبر اعظم (ص)، افزود: این دفاتر نیز در این ایام آماده پاسخگویی و ارائه خدمات به زائران، هستند.