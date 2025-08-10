به گزارش خبرگزاری مهر، امین خلیقی گفت: روز هجدهم مردادماه جاری، با همکاری دستگاه‌های قضائی و انتظامی، عملیات تثبیت رفع تصرف و انسداد چاه‌های غیر مجاز محدوده اراضی حریم دریاچه سد درودزن، با موفقیت اجرایی شد.

وی ادامه داد: این عملیات در محدوده اراضی سازمانی سد درودزن و با همراهی یگان‌های ویژه و امداد فرماندهی انتظامی و توسط عوامل ستادی و گروه‌های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه‌ای فارس و امور آب شهرستان، اجرایی شد.

مدیر امور منابع آب شهرستان مرودشت با یادآوری اینکه، عملیات رفع تصرف و رهاسازی بخش قابل توجهی از اراضی حریم دریاچه سد درود زن، ابتدای مردادماه امسال، اجرایی شد، افزود: این اراضی به شکل غیرقانونی توسط متخلفان زیر کشت رفته بود.

خلیقی با بیان اینکه در عملیات روز هجدهم مرداد، با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین و طبق حکم صادره از سوی دستگاه قضائی انجام شد، گفت: در این عملیات موفق، بالغ بر ۲۳ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده، پر و مصلوب المنفعه شد.

وی همچنین از جمع‌آوری ۱۴ دستگاه موتور پمپ آب که به شکل غیرقانونی بر روی چاه‌ها نصب شده بود، خبر داد و گفت: اراضی مورد اشاره، در محدوده حریم دریاچه سد درودزن قرار دارد و جزو اموال دولتی و ملی محسوب می‌شود.

مدیر امور آب شهرستان مرودشت با تصریح اینکه، هرگونه کشت و زرع در محدوده حریم و بستر دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، ممنوعیت قانونی دارد و تخلف در این رابطه مشمول برخورد قضائی است، تاکید کرد: متخلفانی که تحت هر عنوان، اقدام به کشت و زرع در اراضی دولتی کرده و به نوعی منابع آب را دچار اخلال کنند، به دستگاه قضائی معرفی خواهند شد.