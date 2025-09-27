  1. استانها
  2. فارس
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۵

دهقانی: ۴ هکتار از اراضی منابع ملی شهرستان کازرون رفع تصرف شد

دهقانی: ۴ هکتار از اراضی منابع ملی شهرستان کازرون رفع تصرف شد

کازرون- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کازرون از رفع تصرف ۴ هکتار از اراضی منابع ملی این شهرستان خبر داد و گفت: اراضی مذکور مربوط به پلاک‌های پیرمهلت، جروق، حسین آباد سرمشهد کازرون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی گفت: در راستای حفاظت و نگهداری از اراضی منابع ملی و به منظور جلوگیری از سو استفاده زمین خواران میزان ۴ هکتار از اراضی منابع ملی باز پس گیری و خلع ید گردید.

وی ادامه داد: اراضی رفع تصرف شده به صورت غیر مجاز توسط عده‌ای متخلف مورد تصرف قرار گرفته بود که در پی صدور دستور مقام قضایی با همکاری نیروی انتظامی رفع تصرف گردید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کازرون افزود: اراضی موضوع اجرای احکام قضایی که مورد باز پس گیری قرار گرفته، مربوط به پلاک‌های پیرمهلت، جروق، حسین آباد سرمشهد و غیره به مساحت ۴ هکتار می‌باشد.

دهقانی تصریح کرد: ارتقا سطح آگاهی عمومی در باب حفاظت از اراضی منابع ملی و همراه ساختن همیاران طبیعت فرصت‌های بالقوه ای می‌باشد که می‌تواند موجب کاهش تخلفات در عرصه‌های منابع ملی می‌شود.

کد خبر 6603083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها