دهقانی: ۴ هکتار از اراضی منابع ملی شهرستان کازرون رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی گفت: در راستای حفاظت و نگهداری از اراضی منابع ملی و به منظور جلوگیری از سو استفاده زمین خواران میزان ۴ هکتار از اراضی منابع ملی باز پس گیری و خلع ید گردید.

وی ادامه داد: اراضی رفع تصرف شده به صورت غیر مجاز توسط عده‌ای متخلف مورد تصرف قرار گرفته بود که در پی صدور دستور مقام قضایی با همکاری نیروی انتظامی رفع تصرف گردید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کازرون افزود: اراضی موضوع اجرای احکام قضایی که مورد باز پس گیری قرار گرفته، مربوط به پلاک‌های پیرمهلت، جروق، حسین آباد سرمشهد و غیره به مساحت ۴ هکتار می‌باشد.

دهقانی تصریح کرد: ارتقا سطح آگاهی عمومی در باب حفاظت از اراضی منابع ملی و همراه ساختن همیاران طبیعت فرصت‌های بالقوه ای می‌باشد که می‌تواند موجب کاهش تخلفات در عرصه‌های منابع ملی می‌شود.