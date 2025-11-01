به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کرم‌پور با اشاره به راه‌اندازی ایستگاه پایش آنلاین سنجش کیفی آب سد درودزن، گفت: این اقدام با هدف بررسی و اندازه گیری لحظه‌ای و برخط آلاینده‌های آب شرب راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در این ایستگاه، دستگاه تاکس پروتکت (Protect Tox) با استفاده از ماهی‌های تایگر بارب به عنوان سنسور زنده، میزان سمی بودن آب را تشخیص می‌دهد.

-مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس افزود: حرکات ماهی‌ها در آکواریوم دستگاه به صورت تمام‌وقت اسکن و پردازش شده و در صورت وجود آلودگی یا سم، سیستم هشدار روشن می‌شود.

کرم‌پور گفت: هرچند هزینه سرمایه‌گذاری اولیه برای دستگاه کم نیست، اما با توجه به محدودیت برداشت و بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی و پیوسته نبودن نمونه‌برداری‌ها در روش آزمایشگاهی، روش پایش آنلاین پیوستگی داده و کارایی بالاتر و هزینه کمتری دارد.

وی ادامه داد: در این روش، آب خام دریاچه سد درودزن، قبل از ورود به تصفیه‌خانه، به صورت جاری و مستمر وارد آکواریوم ماهی‌های تایگربارب می‌شود و در صورت شناسایی آلودگی یا سم، نمونه برداشت و با هدف بررسی دقیق پارامترهای آلاینده، به آزمایشگاه ارسال می‌شود.

مدیر محیط‌زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس تصریح کرد: آماده شدن نتایج آزمایش بر روی نمونه‌ها، بین یک تا دو هفته زمان می‌برد.