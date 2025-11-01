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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۰

کرم‌پور: کیفیت آب سد درودزن آنلاین بررسی می‌شود

کرم‌پور: کیفیت آب سد درودزن آنلاین بررسی می‌شود

شیراز-مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس گفت: با راه‌اندازی ایستگاه پایش آنلاین سنجش کیفیت آب سد درودزن، از شیوه‌ سنجش کیفی آب شرب با ماهی‌های تایگربارب استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون کرم‌پور با اشاره به راه‌اندازی ایستگاه پایش آنلاین سنجش کیفی آب سد درودزن، گفت: این اقدام با هدف بررسی و اندازه گیری لحظه‌ای و برخط آلاینده‌های آب شرب راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در این ایستگاه، دستگاه تاکس پروتکت (Protect Tox) با استفاده از ماهی‌های تایگر بارب به عنوان سنسور زنده، میزان سمی بودن آب را تشخیص می‌دهد.

-مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس افزود: حرکات ماهی‌ها در آکواریوم دستگاه به صورت تمام‌وقت اسکن و پردازش شده و در صورت وجود آلودگی یا سم، سیستم هشدار روشن می‌شود.

کرم‌پور گفت: هرچند هزینه سرمایه‌گذاری اولیه برای دستگاه کم نیست، اما با توجه به محدودیت برداشت و بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی و پیوسته نبودن نمونه‌برداری‌ها در روش آزمایشگاهی، روش پایش آنلاین پیوستگی داده و کارایی بالاتر و هزینه کمتری دارد.

وی ادامه داد: در این روش، آب خام دریاچه سد درودزن، قبل از ورود به تصفیه‌خانه، به صورت جاری و مستمر وارد آکواریوم ماهی‌های تایگربارب می‌شود و در صورت شناسایی آلودگی یا سم، نمونه برداشت و با هدف بررسی دقیق پارامترهای آلاینده، به آزمایشگاه ارسال می‌شود.

مدیر محیط‌زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه‌ای فارس تصریح کرد: آماده شدن نتایج آزمایش بر روی نمونه‌ها، بین یک تا دو هفته زمان می‌برد.

کد مطلب 6640748

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    نظرات

    • احمدی IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۶
      0 0
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      ما ساکن روستا زیر سد درودزن هستیم ولی لوله کشی روستا که متصل به لوله سد درودزن شیراز می باشد چنان مطلوب هم نیست ما برای شرب از جاهای دیگر آب تهیه می کنیم

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