۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

کشف ۱۴۰ بسته هروئین از معده قاچاقچیان در نائین

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان نائین از کشف یک کیلو و ۱۲۵ گرم هروئین در قالب ۱۴۰ بسته به صورت انباری از ۴ سوداگر مرگ خبرداد.

سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان از جابه جایی مقادیری مواد مخدر در پوشش مسافرت خانوادگی از استان‌های جنوبی به مرکز کشور مطلع و بلافاصله اقدامات خود را آغاز کردند.

وی گفت: مأموران پلیس با حضور در محور مورد نظر و با بررسی‌های دقیق و گسترده میدانی در نهایت هر ۴ متهم را سوار بر یک دستگاه تاکسی در محل ایست و بازرسی شهید شرافت شناسایی و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین خاطر نشان کرد: در بررسی‌های دقیق از آنان مشخص شد این افراد در حال انتقال محموله‌ای از مواد افیونی به روش بلعیدن هستند که با اقدامات انجام شده، یک کیلو و ۱۲۵ گرم هروئین در قالب ۱۴۰ بسته از معده متهمان کشف و این افراد به مرجع قضائی معرفی شدند.

