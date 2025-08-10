به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست در جمع اهالی شهر صوفیان که در آئین واگذاری اسناد مالکیت اراضی این منطقه گرد آمده بودند، گفت: بر اساس رأی تاریخی دیوان عالی کشور، یک معضل ۲۰۰ ساله امروز حل می‌شود که این موفقیت نتیجه صبر و بردباری مردم این منطقه است.

وی، اعتماد مردم به نظام را مهم‌ترین دستاورد رأی دیوان عالی کشور عنوان کرد و گفت: اگر تاکید رهبر انقلاب در سفر تاریخی‌شان به استان نبود و اگر تشکیلات قضائی، معتمدان و مردم منطقه همراهی و همدلی لازم را نداشتند امروز شاهد این اتفاق مبارک نبودیم.

استاندار آذربایجان شرقی حل معضل اراضی منطقه صوفیان را زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه در محدوده شهر و روستاهای اطراف بویژه نواحی صنعتی پیرامون آن دانست و گفت: این اتفاق از نظر تسهیل امور حقوقی مردم، تسهیل ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌ها، توسعه محدوده شهر، ایجاد تعاونی‌ها و اخذ تسهیلات اشتغال و جلوگیری از تضییع حقوق مالکان نیز مؤثر خواهد بود.

وی همچنین خواستار استقرار نمایندگی اداره کل ثبت اسناد و املاک در منطقه صوفیان شد تا مردم منطقه برای دریافت اسناد مالکیت خود دچار مشکل نشوند.

سرمست درخصوص مطالبه اهالی صوفیان برای ارتقای این بخش به فرمانداری هم گفت: من قابلیت‌های این بخش را می‌شناسم و به آنها باور دارم؛ اما برای تغییر در تقسیمات کشوری شرایطی لازم است که باید احراز شود و بنده قول می‌دهم که این موضوع را به جد پیگیری کنم.

در این آئین که معاون اول قوه قضائیه، نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان قضائی کشور و استان نیز حضور داشتند، سند رسمی مالکیت به صورت نمادین به تعدادی از اهالی بخش صوفیان اعطا شد.