به گزارش خبرگزاری مهر، محمد چکشیان عصر چهارشنبه در هجدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت تعاون در آذربایجان شرقی، با بیان این مطلب، واگذاری امور به مردم و تمرکززدایی را از راهبردهای کلیدی وزارتخانه برای تحقق توسعه پایدار برشمرد.
وی تبدیل فرصتهای شغلی به اشتغال پایدار را از چالشهای اصلی کشور دانست و افزود: تحقق این هدف از طریق مهارتآموزی متناسب با نیازهای بازار کار امکانپذیر خواهد بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح «ایران ماهر» را بستری برای ایجاد وفاق ملی در سرمایهگذاری بر نیروی انسانی توصیف کرد و بر ضرورت تربیت نیروی کار ماهر با توجه به چالشهایی مانند پیری جمعیت و عدم تناسب عرضه و تقاضای مهارتها تأکید نمود.
چکشیان در ادامه به نقش رو به رشد مشاغل آزاد (فریلنسینگ) و اهمیت فرهنگسازی در حوزه مسئولیتهای اجتماعی به عنوان عواملی کلیدی در پیشرفت اقتصادی و ایجاد فرصتهای نوین شغلی برای جوانان اشاره کرد.
وی افزود: انتظار میرود با اجرای این طرح و مشارکت حداکثری مردمی و همافزایی ملی، اهداف بلندمدت «ایران ماهر» در مسیر افزایش بهرهوری نیروی کار و رشد اقتصادی کشور محقق شود.
نظر شما