راه‌اندازی طرح «ایران ماهر» برای مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی در محلات

تبریز- معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح ملی «ایران ماهر» به عنوان راهبردی جامع برای فعال‌سازی ظرفیت‌های پنهان محلات، توسعه مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال پایدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد چکشیان عصر چهارشنبه در هجدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون در آذربایجان شرقی، با بیان این مطلب، واگذاری امور به مردم و تمرکززدایی را از راهبردهای کلیدی وزارتخانه برای تحقق توسعه پایدار برشمرد.

وی تبدیل فرصت‌های شغلی به اشتغال پایدار را از چالش‌های اصلی کشور دانست و افزود: تحقق این هدف از طریق مهارت‌آموزی متناسب با نیازهای بازار کار امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح «ایران ماهر» را بستری برای ایجاد وفاق ملی در سرمایه‌گذاری بر نیروی انسانی توصیف کرد و بر ضرورت تربیت نیروی کار ماهر با توجه به چالش‌هایی مانند پیری جمعیت و عدم تناسب عرضه و تقاضای مهارت‌ها تأکید نمود.

چکشیان در ادامه به نقش رو به رشد مشاغل آزاد (فریلنسینگ) و اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به عنوان عواملی کلیدی در پیشرفت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های نوین شغلی برای جوانان اشاره کرد.

وی افزود: انتظار می‌رود با اجرای این طرح و مشارکت حداکثری مردمی و هم‌افزایی ملی، اهداف بلندمدت «ایران ماهر» در مسیر افزایش بهره‌وری نیروی کار و رشد اقتصادی کشور محقق شود.

