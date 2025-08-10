فراخوان پویش «من آنجا هستم» در آستانه اربعین حسینی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قنبری سرپرست اداره کل رسانه، ارتباطات و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری پویش «من آنجا هستم» با محوریت روایت‌های مردمی از پیاده‌روی جاماندگان و عزاداران اربعین حسینی تهران خبر داد و افزود: این پویش به انعکاس شوق همراهی عزاداران امام حسین (ع) و حضور اقشار مختلف مردم در این مراسم و پذیرایی موکب‌داران در طول مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی تهران در قالب‌های متنوع رسانه‌ای اختصاص دارد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان می‌توانند از ۲۳ تا ۳۱ مرداد آثار خود را در قالب کلیپ کوتاه، نقاشی، عکس، متون ادبی، خاطره، داستان کوتاه، شعر، پادکست، دل‌نوشته، موشن‌گرافی و استوری‌موشن به شناسه @farhangsara_setad در پیام‌رسان بله ارسال کنند.

قنبری با اشاره به شرایط آثار تولیدشده در محورهای مختلف پویش گفت: کلیپ و پادکست ۱ تا ۲ دقیقه، عکس موبایلی / حرفه‌ای حداکثر ۱۰ عکس باکیفیت، نقاشی بر روی کاغذ A۴، متن ادبی حداکثر ۱۰۰۰ کلمه، خاطره یک صفحه A۴، داستان کوتاه حداکثر ۳ صفحه، شعر حداکثر ۲ قطعه، دل‌نوشته حداکثر یک صفحه و موشن‌گرافی و استوری‌موشن حداکثر ۳ دقیقه از جمله شرایط آثار تولیدشده در محورهای مختلف پویش «من آنجا هستم» است.

وی افزود: در پایان مهلت مقرر و پس از داوری آثار رسیده به دبیرخانه پویش «من آنجا هستم»، به نفرات اول تا سوم هر بخش، هدایای نفیسی تعلق می‌گیرد. اعلام نتایج در ۱۹ شهریور است.

سرپرست اداره کل رسانه، ارتباطات و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: شرکت در همه زمینه‌های این پویش برای تمامی عزاداران مراسم اربعین حسینی تهران آزاد است.

همچنین راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی با شعار «عهد می‌بندم» پنجشنبه ۲۳ مرداد از ساعت ۶ صبح از میدان آئینی امام حسین (ع) تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود.