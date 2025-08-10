به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فتاحی افزود: واکسیناسیون دام‌های استان مرکزی علیه بیماری‌های مختلف دامی و انسانی با هدف کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی، قابل انتقال بین انسان و دام، افزایش تولید پایدار و کاهش خسارات اقتصادی صورت گرفته است.

وی با اشاره به ایمن سازی ۲ میلیون و ۹۵۱ هزار رأس دام سبک و سنگین این استان علیه بیماری‌های مختلف ادامه داد: ۱۶۹ هزار و ۴۲۶ رأس دام سبک و سنگین در این مدت در راستای مقابله با بیماری‌های مشترک انسان و دام علیه بیماری تب مالت و ۷ هزار و ۴۵۴ قلاده سگ علیه هاری ایمن سازی شدند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری سیاه زخم (شاربن) به تعداد ۲۳۱ هزار و ۸۵۱ رأس انجام شده که امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته است.

فتاحی افزود: ۲۰ هزار و ۵۵۰ مورد تست سل در این مدت برای جلوگیری و پیشگیری از انتقال این بیماری مشترک در سطح دامداری استان مرکزی انجام شد که در این آزمایش‌ها ۱۷ مورد مثبت مشاهده و دام‌های آلوده از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

وی ادامه داد: ۱۸ هزار و ۷۷۶ مورد تست برسلوز (بیماری تب مالت) نیز امسال در راستای مقابله با شیوع احتمالی بیماری‌های مشترک انسان و دام در دامداری‌های صنعتی، سنتی استان با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته انجام شد و یک رأس دام آلوده شناسایی و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: تعداد ۶۹۹ مورد تست مشمشه نیز در این مدت با هدف پیشگیری از شیوع احتمالی این بیماری با افزایش ۳ برابری در باشگاه‌های سوارکاری و مزرعه‌های نگهداری اسب استان انجام شد.