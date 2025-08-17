خبرنگاران ابعاد جنگ ۱۲ روزه را به خوبی تبیین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ سید علی نباتی فرمانده تیپ چهل متحرک هجومی ارتش روز یکشنبه در همایش بزرگداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و تجلیل از خبرنگاران فرماندهان نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سراب با بیان اینکه نقش مهم رسانه در نتیجه جنگ ترکیبی مؤثر است گفت: خبرنگاران ایران در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر، به عنوان پشتیبان مؤثر نیروهای نظامی در بیان زوایای پنهان و آشکارسازی تار و پود این جنگ ترکیبی و تحمیلی بودند.

وی با بیان اینکه دشمن صهیونی هیچ شناخت کافی از اعتقادات دینی و مذهبی ملت ایران ندارد افزود: رژیم کودک کش اسرائیل با توهم آسیب زدن به نظام اسلامی، توطئه‌های مختلفی را در دستور کار داشت، اما با دیدن شکوه پایداری معجزه آسای مردم، فهمید که اشتباه و خطایی راهبردی مرتکب شده است.