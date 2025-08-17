  1. استانها
۲۶ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۰۲

خبرنگاران ابعاد جنگ ۱۲ روزه را به خوبی تبیین کردند

سراب- فرمانده تیپ چهل متحرک هجومی ارتش گفت: خبرنگاران و رسانه‌های انقلابی و متعهد کشور، به عنوان افسران جنگ نرم فرهنگی، ابعاد جنگ ۱۲ روزه را به خوبی تبیین و برای مردم بازگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ سید علی نباتی فرمانده تیپ چهل متحرک هجومی ارتش روز یکشنبه در همایش بزرگداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و تجلیل از خبرنگاران فرماندهان نیروهای مسلح مستقر در شهرستان سراب با بیان اینکه نقش مهم رسانه در نتیجه جنگ ترکیبی مؤثر است گفت: خبرنگاران ایران در طول جنگ ۱۲ روزه اخیر، به عنوان پشتیبان مؤثر نیروهای نظامی در بیان زوایای پنهان و آشکارسازی تار و پود این جنگ ترکیبی و تحمیلی بودند.

وی با بیان اینکه دشمن صهیونی هیچ شناخت کافی از اعتقادات دینی و مذهبی ملت ایران ندارد افزود: رژیم کودک کش اسرائیل با توهم آسیب زدن به نظام اسلامی، توطئه‌های مختلفی را در دستور کار داشت، اما با دیدن شکوه پایداری معجزه آسای مردم، فهمید که اشتباه و خطایی راهبردی مرتکب شده است.

