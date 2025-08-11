به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای حمایت از شرکت‌های بازی‌سازان مشارکت‌کننده در پویش ملی «همه بازی» که به‌واسطه شرایط ناشی از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی دچار آسیب شده بودند، با همکاری و مساعدت وزارت ارتباطات در حال تأمین تسهیلات برای تخصیص به بازی‌سازان است.

احسان جازم معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال از سوی معاونت حمایت بنیاد برای بازی‌سازان حاضر در پویش ملی «همه بازی» درخواست تسهیلات شده است. درخواست‌های تخصیص این تسهیلات با هدف تأمین بخشی از خسارت‌های وارد شده در ایام جنگ ۱۲ روزه تحمیلی به این شرکت‌های بازی‌ساز، به وزارت ارتباطات ارجاع داده شده و با مساعدت و همکاری این وزارتخانه، تخصیص آن به بازی‌سازان در حال انجام است.

به گفته معاونت حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با همراهی و مساعدت وزارت ارتباطات، امکان موافقت در خصوص افزایش تسهیلات تخصیص یافته به بازی‌سازان حاضر در پویش «همه بازی» به بیش از ۲۰۰ میلیارد نیز وجود دارد.

این اقدام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در راستای تحقق بخشی از رویکردهای حمایتی این بنیاد از بازی‌سازان در قالب ساختار حمایتی همگرا در حال پیگیری و انجام است.