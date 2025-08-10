به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه علمیه علوم عقلی عباسقلیخان با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی ششمین دوره مدرسه فصلی تخصصی آموزش حکمت را برگزار میکند.
این دوره ویژه اساتید و طلاب تخصصی علوم عقلی حوزههای علمیه سراسر کشور است و iمزمان با رحلت پیامبر أکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) از ۳۰ مرداد تا یکم شهریور برگزار میشود.
سخنران مراسم افتتاحیه حجت الاسلام محسن جهانگیری ریاست دانشگاه علوم اسلامی رضوی است و آیت الله رشاد، حجت الاسلام حمید پارسانیا، حجت الاسلام موسوی بایگی، حجت الاسلام مهدی زمانی فرد، حجت الاسلام فقیه اسفندیاری و استاد حمید مجیدزاده از اساتید این دوره هستند.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۳۸۲۰۱۷۲۱۸ و یا آیدی ایتای AskariAsadi ارتباط بگیرند و یا به نشانی اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/TXtbHsRh مراجعه کنند.
