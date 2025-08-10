  1. دین و اندیشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

ششمین دوره مدرسه فصلی تخصصی آموزش حکمت برگزار می‌شود

ششمین دوره مدرسه فصلی تخصصی آموزش حکمت برگزار می‌شود

ششمین دوره مدرسه فصلی تخصصی آموزش حکمت در مدرسه علمیه علوم عقلی عباسقلی‌خان و با حضور اساتید بنام حوزه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه علمیه علوم عقلی عباسقلی‌خان با مشارکت دانشگاه علوم اسلامی رضوی ششمین دوره مدرسه فصلی تخصصی آموزش حکمت را برگزار می‌کند.

این دوره ویژه اساتید و طلاب تخصصی علوم عقلی حوزه‌های علمیه سراسر کشور است و iمزمان با رحلت پیامبر أکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) از ۳۰ مرداد تا یکم شهریور برگزار می‌شود.

سخنران مراسم افتتاحیه حجت الاسلام محسن جهانگیری ریاست دانشگاه علوم اسلامی رضوی است و آیت الله رشاد، حجت الاسلام حمید پارسانیا، حجت الاسلام موسوی بایگی، حجت الاسلام مهدی زمانی فرد، حجت الاسلام فقیه اسفندیاری و استاد حمید مجیدزاده از اساتید این دوره هستند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۳۸۲۰۱۷۲۱۸ و یا آیدی ایتای AskariAsadi ارتباط بگیرند و یا به نشانی اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/TXtbHsRh مراجعه کنند.

کد خبر 6556535
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها