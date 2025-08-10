  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۷

عضو هیئت رئیسه پدل منصوب شد

عضو هیئت رئیسه پدل منصوب شد

رئیس فدراسیون تنیس با صدور حکمی عضو جدید هیئت رئیسه پدل را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، داود عزیزی در این حکم، علیرضا قیاسی را به عنوان عضو جدید هیات رئیسه پدل منصوب و معرفی کرد.

اعضای جدید هیئت رئیسه پدل امروز با حضور در فدراسیون تنیس، احکام خود را از داود عزیزی دریافت کردند.

کد خبر 6556571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها