عضو هیئت رئیسه پدل منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، داود عزیزی در این حکم، علیرضا قیاسی را به عنوان عضو جدید هیات رئیسه پدل منصوب و معرفی کرد.

اعضای جدید هیئت رئیسه پدل امروز با حضور در فدراسیون تنیس، احکام خود را از داود عزیزی دریافت کردند.