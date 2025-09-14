به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، کادر فنی تیم ملی پدل ایران پس از ارزیابی و برگزاری اردوی این تیم اسامی ۸ بازیکن برای حضور در مسابقات پدل قهرمانی آسیا که قرار است در قطر برگزار شود را اعلام کرد.
بر این اساس زهرا کهریزی، صحابه فرد، ندا تقیپور، حنانه یعقوبزاده، صبا نجفی، حانیه صادقی، سروناز کماسی و کیمیا مناجاتی نفراتی هستند که در این مسابقات به میدان خواهند رفت.
رقابتهای پدل قهرمانی آسیا با حضور ایران، بحرین، چین، اندونزی، اردن، قزاقستان، کویت، لبنان، مالدیو، مغولستان، نیوزیلند، عمان، پاکستان، قطر میزبان، عربستان، کرهجنوبی، تایلند و امارات از ۲۵ مهرماه آغاز خواهد شد.
