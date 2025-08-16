شاهرخ کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامههای فدراسیون برای آماده سازی تنیسورهای ملی پوش برای حضور موفق در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: ما چند رویداد را در پیش داشتیم که به دلیل شرایط منطقه برخی از میزبانیهای ما از دست رفت و فدراسیون جهانی مجوز برگزاری را صادر نکرد و در کنار آن برای مسابقات دیوس کاپ هم برنامهریزی کرده بودیم که بخاطر لغو پروازها در زمان جنگ امکان اعزام تیم وجود نداشت و به ناچار از حضور در این رویداد هم انصراف دادیم. هرچند در روزهای پایانی شرایط مهیا شد اما تیم ما آماده نبود و امکان اعزام فراهم نشد.
وی افزود: در زمینه میزبانی از مسابقات تور جهانی و وضعیت تیم ملی در دیویس کاپ مکاتبات متعددی انجام دادهایم و منتظر نتیجه هستیم. با توجه به شرایط خاص ایران تلاش کردهایم از بند «فورس ماژور» استفاده کنیم تا شاید بدون شرکت در مسابقات در گروه سه دیویس کاپ باقی بمانیم.
دبیر فدراسیون تنیس ادامه داد: خوشبختانه میزبانی تورهای جهانی جوانان بهصورت «نشنال کلوز» با حضور بازیکنان ایرانی مجدداً آغاز شده است و امیدواریم ظرف دو ماه آینده مجوز برگزاری بینالمللی نیز صادر شود.
کشاورز تصریح کرد: در خصوص اعزامها نیز علی یزدانی با حمایت فدراسیون در تور جهانی صربستان حضور دارد که این رقابتها قرار است به چهار هفته برگزار شود. مسابقات بهصورت انفرادی برگزار میشود و جوایز نقدی یا امتیازات جهانی مستقیماً به بازیکنان تعلق میگیرد. فدراسیون نیز طبق آئیننامه حمایت از قهرمانان به نسبت موفقیت بازیکنان در جدول رقابتها پاداش نقدی به آنها پرداخت میکند.
وی اضافه کرد: پیش از این هم علی یزدانی هشت هفته در مسابقات ترکیه حضور داشت و اکنون در تور جهانی صربستان حاضر است تا بتواند با کسب امتیازهای بیشتر جایگاه خود را در رنکینگ جهانی ارتقا بدهد او در حال حاضر در رنکینگ ۷۴۰ دنیا را در اختیار دارد. تمام مجوزهای لازم برای این اعزامها توسط فدراسیون اخذ شده است.
کشاورز درباره امید به کسب مدال در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: هرچند تنیس ایران تاکنون مدالی در این رقابتها نگرفته اما با عملکرد اخیر علی یزدانی امیدواری بیشتری ایجاد شده است. البته نتیجه نهایی بستگی زیادی به ترکیب بازیکنان سایر کشورها دارد. برای مثال حضور یا عدم حضور یک بازیکن از میان صد نفر برتر جهان و آسیا میتواند شرایط را کاملاً تغییر دهد.
وی افزود: ساختار بازیهای آسیایی با تورهای جهانی متفاوت است و جایگاه این رقابتها برای بازیکنان جهان در سطحی مشابه المپیک نیست اما کشورها معمولاً بازیکنان خود را تشویق به حضور میکنند. ما هم با توجه به شرایط امیدواریم بتوانیم عملکرد موفقی داشته باشیم.
کشاورز درباره آخرین وضعیت تیم ملی پدل عنوان کرد: فعالیتهای این تیم هم مدتی به دلیل مشکلات پروازها و ارتباطات بینالمللی متوقف شده بود اما در مهرماه تیم پدل ایران شامل ۸ ورزشکار مرد و ۸ ورزشکار زن به همراه کادر فنی و پشتیبانی در مسابقات قهرمانی آسیا در قطر شرکت خواهد کرد.
وی در پایان گفت: در رشته سافتبال که مدال بازیهای آسیایی دارد نیز فعالیتها دوباره آغاز شده و انجمن آن بسیار فعال شده است. مسابقات قهرمانی آسیا در این رشته هم ۲۰ شهریور تا یکم مهر در کره جنوبی برگزار میشود و سه ورزشکار از ایران به این رقابتها اعزام خواهند شد. این رشته نیز میتواند یکی از امیدهای ما برای کسب مدال باشد.
