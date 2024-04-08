کرملین: حضور نظامی آمریکا در ژاپن مانع معاهده صلح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین تاکید کرد که حضور نظامی آمریکا در ژاپن همواره مانعی بر سر توافق مسکو و توکیو درباره جزایر مورد مناقشه کوریل بوده است.

پسکوف گفت: ائتلاف دفاعی عملاً آنجاست (ژاپن) و ما از توان نظامی آمریکا که در ژاپن و به عبارتی در مجاورت مرزهای ما مستقر است، آگاهی داریم!

وی افزود: این موضوع همواره مانعی در مسیر رسیدن به توافق جهت حل و فصل مشکل اصلی‌مان یعنی معاهده صلح بوده است.

اظهارات پسکوف در آستانه نشست فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن و جو بایدن، رییس جمهور آمریکا مطرح شده است. این نخستین بار در ۹ سال اخیر است که یکی از نخست وزیران ژاپن به واشنگتن سفر می‌کند. این دیدار با هدف نمایش روابط امنیتی و اقتصادی دو کشور انجام می‌شود و رهبران دو کشور نیز احتمالاً درباره همکاری دوجانبه در حوزه تجهیزات دفاعی و به‌روزرسانی پایگاه فرماندهی نظامی آمریکا در توکیو صحبت خواهند کرد.

روسیه و ژاپن به منظور ترک مخاصمه در جریان جنگ جهانی دوم، هرگز به طور رسمی توافق صلح امضا نکرده‌اند. اختلافات ارضی بین این دو کشور بر سر جزایری که در روسیه کوریل و در ژاپن «قلمرو شمالی» خوانده می‌شود، عمده مناقشه آنها به شمار می‌رود. دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه در ماه ژانویه گفت که ژاپن اگر به‌دنبال معاهده صلح است، باید ادعاهای خود بر سر این جزایر را کنار بگذارد.