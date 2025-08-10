ارائه بیش از ۵۲ هزار خدمت سلامت به زائران اربعین در مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد صالحی بهبهانی ظهر امروز یکشنبه در بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی سپهبد شهید سلیمانی اظهار کرد: از روز پنجم مرداد تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، بهطور دقیق ۵۲ هزار و ۸۰۱ خدمت در حوزههای پزشکی، پرستاری، مامایی، فوریتهای پزشکی، بهداشت، دندانپزشکی و سایر خدمات سلامت به زائران اربعین در مرز شلمچه ارائه شده است.
وی افزود: از این تعداد، یکهزار و هشت بیمار برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به بیمارستانهای معین و مراکز پشتیبان اعزام شدند.
صالحی بهبهانی همچنین اعلام کرد که در این بازه زمانی، چهار هزار و ۶۶۰ بیمار مبتلا به گرمازدگی در این مرکز تحت درمان قرار گرفته و مداوا شدهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به خدمترسانی به ۳۵۰ حادثهدیده ترافیکی در این مدت، تأکید کرد: با توجه به خستگی زائران، توصیه میکنیم پس از استراحت کافی در مواکب به مسیر خود ادامه دهند تا شاهد کاهش حوادث ترافیکی باشیم.
وی در پایان از زائران خواست با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، از خدمات گسترده این مرکز بهرهمند شوند و سفری ایمن و سالم داشته باشند.
