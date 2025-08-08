ترامپ زمان و مکان دیدار با پوتین را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد ماه) در آلاسکا با پوتین دیدارم خواهم کرد.

وی ساعاتی پیش و در مراسم امضای توافق صلح میان آذربایجان و ارمنستان در کاخ سفید گفت که شاید روزهای آینده یا حتی همین امروز زمان و مکان دیدارش با پوتین را اعلام کند.

مشاور پوتین: نشست پوتین و ترامپ بر حل و فصل بلندمدت اوکراین متمرکز خواهد بود



خبرگزاری ریا نووستی روسیه به نقل از دستیار پوتین گزارش داد: روسیه و ایالات متحده همسایه نزدیک هستند، بنابراین منطقی است که دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا برگزار شود.

مشاور خارجی پوتین همچنین گفت که پوتین و ترامپ در نشست آلاسکا بر راه‌های دستیابی به یک حل‌وفصل بلندمدت برای بحران اوکراین تمرکز خواهند کرد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال چاپ آمریکا نیز به نقل از مقام‌های اروپایی و اوکراینی درباره شرط رئیس جمهوری روسیه برای آتش بس در جنگ اوکراین فاش کرد که پوتین طرحی جامع برای آتش‌بس در اوکراین به دولت ترامپ ارائه کرده است.



بر اساس این گزارش، پوتین خواستار آن است که کی‌یف از منطقه دونباس عقب‌نشینی کند، بدون آنکه روسیه به تعهد خاصی پایبند شود.



منابع آگاه همچنین گفتند: پوتین به «استیو ویتکاف»، فرستاده ترامپ اطلاع داده که در صورت عقب‌نشینی کی‌یف از دونتسک، با برقراری آتش‌بس موافقت خواهد کرد.

دیدار مقامات آمریکایی، اوکراینی و چند کشور اروپایی در انگلیس پیرامون جنگ اوکراین



در راستای تکاپوی کشورهای اروپایی و آمریکا برای توافق آتش بس میان روسیه و اوکراین، تارنمای آمریکایی آکسیوس به نقل از منابع آگاه فاش کرد که مقام‌های بلندپایه آمریکایی، اوکراینی و چند کشور اروپایی قصد دارند هفته آینده در انگلیس دیدار کنند.

به گفته این منابع، هدف از این نشست تلاش برای رسیدن به مواضع مشترک پیش از دیدار ترامپ و پوتین است.

یک مقام اوکراینی نیز به آکسیوس گفت: حتی در صورت موافقت زلنسکی با خواسته‌های پوتین، طبق قانون اساسی ملزم به برگزاری همه‌پرسی است، چرا که وی نمی‌تواند بدون برگزاری همه‌پرسی از هیچ بخشی از خاک اوکراین چشم‌پوشی کند.