به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تلفنی گفت‌وگو کردند.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که دو طرف در این تماس تلفنی درباره طرح اسرائیل برای کنترل بر پایگاه‌های حماس در غزه گفت‌وگو کردند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در این تماس تلفنی از ترامپ به دلیل حمایت از اسرائیل از آغاز جنگ علیه غزه تاکنون تشکر و قدردانی کرد.

تماس تلفنی ترامپ و نتانیاهو در حالی صورت گرفته که، کابینه رژیم صهیونیستی دو روز قبل با طرح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درباره اشغال شهر غزه موافقت کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده ارتش اسرائیل آماده می‌شود تا کنترل شهر غزه را به‌دست گیرد. بر اساس طرح نتانیاهو که مخالفت‌های جهانی را در پی داشته است، تل آویو به دنبال حاکمیت غیرنظامی در غزه است که حماس و تشکیلات خودگردان در آن جایی ندارند.