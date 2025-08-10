پیشگیری از کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز در تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و حمایت از زیرساخت‌ها و اراضی ملی، عنوان کرد: همه مسئولان باید با رویکرد پیشگیرانه و برابر ضوابط قانونی به مسئولیت خود در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز عمل و از هرگونه اقدام غیر قانونی در این زمینه خودداری کنند.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه تخریب ساختمان یا سازه راه حل مقابله نیست، گفت: باید تخلفات هرچه سریع‌تر شناسایی و از پیشرفت آن جلوگیری به عمل آید.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش بازرسی و گشت‌های نظارتی بر ساخت و سازها در شهرستان، افزود: نظارت و کنترل از ابتدای عملیات ساخت باید اعمال و انجام گیرد تا در مسیر اجرا مدیران اجرایی و نظارتی با مشکل مواجه نشده و شخص سازنده نیز متضرر نشود.