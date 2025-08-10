  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۵

پیشگیری از کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز در تنگستان

پیشگیری از کاهش ساخت و سازهای غیر مجاز در تنگستان

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: همه مسئولان باید با رویکرد پیشگیرانه و برابر ضوابط قانونی به مسئولیت خود در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز و حمایت از زیرساخت‌ها و اراضی ملی، عنوان کرد: همه مسئولان باید با رویکرد پیشگیرانه و برابر ضوابط قانونی به مسئولیت خود در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز عمل و از هرگونه اقدام غیر قانونی در این زمینه خودداری کنند.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه تخریب ساختمان یا سازه راه حل مقابله نیست، گفت: باید تخلفات هرچه سریع‌تر شناسایی و از پیشرفت آن جلوگیری به عمل آید.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش بازرسی و گشت‌های نظارتی بر ساخت و سازها در شهرستان، افزود: نظارت و کنترل از ابتدای عملیات ساخت باید اعمال و انجام گیرد تا در مسیر اجرا مدیران اجرایی و نظارتی با مشکل مواجه نشده و شخص سازنده نیز متضرر نشود.

کد خبر 6556766

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها