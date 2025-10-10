تأکید فرماندار تنگستان بر مقابله قاطع با ساخت و ساز غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی جمعه شب در نشست پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز با بیان اینکه توسعه شهری و روستایی باید بر اساس طرح‌های مصوب و با رعایت کامل قوانین صورت گیرد، گفت: هرگونه ساخت و ساز خارج از چارچوب قانونی، به منزله تعرض به حقوق عمومی و شهروندی است و با آن برخورد قاطع خواهد شد.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه وظیفه همه مدیران و نهادهای نظارتی، پیشگیری فعال است، ادامه داد: ما نباید اجازه دهیم که سازه‌های غیرمجاز به مرحله‌ای برسند که قلع و قمع برسیم.

سلیمانی با تأکید بر اهمیت افزایش بازرسی و گشت های نظارتی بر ساخت و سازهای در شهرستان، افزود: نظارت و کنترل از ابتدای عملیات ساخت باید اعمال و انجام گیرد تا در مسیر اجرا مدیران اجرایی و نظارتی با مشکل مواجه نشده و شخص سازنده نیز متضرر نشود.