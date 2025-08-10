  1. سیاست
  2. دولت
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

روش مولدسازی و مازاد بودن ۴۹ فقره ملک دولتی مشخص شد

روش مولدسازی و مازاد بودن ۴۹ فقره ملک دولتی مشخص شد

بررسی قیمت پایه و روش مولدسازی و مازاد بودن ۴۹ فقره ملک وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی در جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و قیمت پایه و روش مولدسازی ۱۳ فقره ملک و همچنین مازاد بودن ۳۶ فقره ملک بررسی و تصمیم‌گیری شد.

این املاک متعلق به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، در استان‌های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، تهران، فارس، قزوین، مرکزی، مازندران، گیلان، لرستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی قرار دارند.

در ادامه جلسه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت شیوه واگذاری ۲ فقره زمین و ساختمان در اصفهان با بهره‌برداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را تعیین تکلیف کرد.

همچنین در این جلسه وزرای صنعت، معدن و تجارت، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری، سخنگوی دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دبیر هیئت دولت حضور داشتند.

کد خبر 6556774
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها