رئیس توسعه گردشگری دریایی و ساحلی مازندران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی محمد رحیمی، مشاور عالی صنایع دریایی کشور، امید شاه بهرامی به عنوان رئیس توسعه گردشگری دریایی و ساحلی استان مازندران منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است: نظر به مراتب تعهد و تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به مدت یک سال به سمت عضو کمیته و رئیس توسعه گردشگری دریایی و ساحلی استان مازندران" منصوب می‌شوید.

استفاده از تمام ظرفیت‌ها و بهره گیری از همه توان بخش دولتی و خصوصی استان بالاخص فعالتن حوزه گردشگری دریایی و ورزش‌های دریایی و ساحلی، تشکیل و ایجاد کمیته گردشگری دریایی و ساحلی استان، پیشبرد اهداف صنعت گردشگری و ورزش‌های دریایی و ساحلی در راستای کار آفرینی و نشاط جامعه در این حکم مور تاکید قرار گرفت.

مازندران با داشتن ۴۷۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۷۰۰۰ کیلومتر رودخانه برای توسعه گردشگری دریایی و آبی مستعد است.