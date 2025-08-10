5 شهید در حمله رژیم صهیونیستی به یک فلافل فروشی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به یک فلافل فروشی در محله «الصبره» در جنوب غرب شهر غزه، ۵ نفر به شهادت رسیده و شماری نیز مجروح شدند.

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی محله «الزیتون» در جنوب شرق شهر غزه را نیز آماج حملات خود قرار دادند.

از سوی دیگر بر اثر حمله پهپادی به یک منزل مسکونی در منطقه «الحدبه» در دیرالبلح در مرکز نوار غزه تعدادی از فلسطینیان مجروح شدند.

گفتنی است: در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، بیش از ۶۱ هزار و ۴۳۰ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۵۳ هزار و ۲۱۳ نفر رسیده است.

خاطرنشان می‌سازد: از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز بیش از ۹۹۲۱ نفر شهید و ۴۱۱۷۲ نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند.