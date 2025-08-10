هرگونه توسعه تولید واحدهای صنعتی منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک که در سالن جلسات معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: صاحبان واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی استان برای احداث، افزایش ظرفیت و یا تغییر خط تولید، ملزم به رعایت الزامات زیستمحیطی هستند.
وی بر ضرورت کنترل و نظارت دقیق بر فعالیتهای صنعتی و معدنی از نظر میزان انتشار آلایندهها، سلامت آبهای زیرزمینی، رعایت حریم آبهای سطحی و فاصله مناسب با مناطق مسکونی شهری و روستایی تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به بررسی درخواستها در این جلسه گفت: عمده پروندهها مربوط به صدور پروانه احداث، توسعه، افزایش ظرفیت تولید و تجمیع واحدها بود که در راستای حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع تولید، از مجموع ۱۲ پرونده ارجاعی، با ۱۰ طرح موافقت شد، یک طرح بهمنظور بررسی بیشتر از دستور کار خارج و یک طرح نیز به دلیل مغایرت با الزامات بهداشت عمومی و کیفیت محیطزیست، رد شد.
