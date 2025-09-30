چه موقع باید نگران ضربان قلب نوزاد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر قارونی، در برنامه «اینجا طبیب» رادیو سلامت، با بیان اینکه نوزادان در سنین پایین هنگام فعالیتهای ساده مثل دوش گرفتن یا سینهخیز رفتن ممکن است دچار تنگی نفس یا افزایش ضربان قلب شوند، افزود: این واکنشها در اغلب موارد طبیعی هستند و به دلیل تلاش بدن برای تنظیم اکسیژن و انرژی رخ میدهند.
وی ادامه داد: ضربان قلب نوزاد میتواند تا ۲۰۰ بار در دقیقه هم برسد، به ویژه زمانی که تازه شروع به حرکت و فعالیت کردهاند. این موضوع به تنهایی نشانه بیماری نیست و معمولاً جای نگرانی ندارد.
قارونی افزود: با این حال، اگر والدین نسبت به وضعیت تنفس یا ضربان قلب کودک خود شک دارند، بهتر است برای اطمینان خاطر به پزشک متخصص اطفال مراجعه کنند تا بررسیهای لازم انجام شود.
