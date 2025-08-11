برگزاری نشست تعیین تکلیف زمین و ساخت پیست موتورسواری بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان، خادمی مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، سلحشور مدیرکل مسکن و شهرسازی استان و ایرجی رئیس هیأت اتومبیلرانی و موتورسواری جلسه تعیین تکلیف پیست موتورسواری استان برگزار شد.

در این نشست موضوع تخصیص میزان سی هکتار زمین و احداث پیست موتورسواری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد هفتم شهریور ماه، مراسم کلنگ‌زنی این پروژه، همزمان با هفته دولت، با حضور رئیس کل دادگستری استان و سایر مقامات استانی انجام شود اداره کل ورزش و جوانان مقدمات لازم برای مراسم کلنگ زنی را فراهم نماید

هزینه ساخت پیست موتور سواری ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که اداره کل ورزش و جوانان نسبت به پیگیری تأمین اعتبار این پروژه اقدام خواهد کرد.

لازم به ذکراست در این جلسه که زهیر باشی زاده رئیس هیئت چوگان استان حضور داشت و مقرر شد از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی میزان سه هکتار زمین برای ورزش چوگان نیز اختصاص یابد.