طوفان طلایی دوندگان هرمزگانی در انتخابی تیم ملی؛ سه مدال طلا در یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابتها به میزبانی شهر شیراز برگزار شد و ورزشگاه میزبان، شاهد درخشش چشمگیر دوندگان هرمزگانی بود.
در ماده ۱۰۰ متر، محمدحسن درویشی با سرعتی خیرهکننده، مدال طلا را از آن خود کرد. در ماده ۴۰۰ متر، مصطفی تبوراک با قدرت و تمرکز بالا، دومین مدال طلای روز را برای هرمزگان به ارمغان آورد. در ادامه، تیم امدادی ۴ در ۱۰۰ متر استان نیز با هماهنگی و سرعت مثالزدنی، بر سکوی نخست ایستاد و سومین مدال طلا را کسب کرد.
حمیدرضا حیدری پوری، رئیس هیأت دو و میدانی استان هرمزگان، این موفقیت را حاصل تلاش، پشتکار و استعداد بالای جوانان استان دانست و گفت: این درخشش نویدبخش آیندهای روشن برای دو و میدانی هرمزگان است. این افتخار را به جامعه ورزش استان، بهویژه پیشکسوتان و ورزشکاران این رشته تبریک میگویم.
وی همچنین از زحمات ساکت، سرمربی تیم اعزامی، که نقش مهمی در آمادهسازی و هدایت ورزشکاران داشت، قدردانی کرد.
شایان ذکر است، مسابقات قهرمانی جوانان کشور در دو بخش آقایان و بانوان همچنان در شیراز ادامه دارد و ورزشکاران هرمزگانی با انگیزهای مضاعف در مسیر افتخارآفرینی گام برمیدارند.
