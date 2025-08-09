به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، آنتونیو سانز، وزیر دولت منطقه‌ای اندلس، روز شنبه گفت که ۱۷ هواپیما و بالگرد از ۱۱ واحد آتش‌نشانی برای اطفا حریق اعزام شدند و نیروهای کمکی بیشتری در راه هستند.

طبق گزارش‌ها، آتش‌سوزی از یک خانه سیار پارک شده در نزدیکی پرچین اردوگاه آغاز شد. بادهای شدید و گرمای شدید به سرعت شعله‌های آتش را به مناطق خشک و جنگلی اطراف گسترش داد.

در حالی که آتش‌سوزی در یک طرف بزرگراه تحت کنترل درآمده است، همچنان به سمت جنوب پیشروی می‌کند و تهدیدی برای زیرساخت‌های گردشگری دیگر ایجاد می‌کند.

پنج هتل تخلیه شده‌اند. یک بزرگراه ۹ کیلومتری که به دلیل دود غلیظ بسته شده بود، بازگشایی شده است، اگرچه دسترسی به اقامتگاه‌های اطراف همچنان محدود است.

اسپانیا همچنان در وضعیت هشدار قرمز قرار دارد، زیرا موج گرما ادامه دارد و دمای هوا در بسیاری از مناطق از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رفته است.

علاوه بر آتش‌سوزی در تاریفا، دو آتش‌سوزی جنگلی دیگر در شمال غربی این کشور همچنان فعال هستند.