خاموشی های بی برنامه در بجنورد؛ اداره برق: مردم صرفه جویی کنند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - پروانه شیری: در روزهای اخیر خاموشی‌های گسترده در ساعات مختلف روز، کسبه و شهروندان بجنورد را دچار مشکل کرده است. بسیاری از مجتمع‌های تجاری که پیش‌تر از ساعت ۱۰ صبح فعالیت خود را آغاز می‌کردند، اکنون در این ساعات در تاریکی به سر می‌برند.

مریم شیخی یکی از شهروندان بجنوردی می‌گوید: برای فرار از گرمای ظهر تصمیم گرفتم صبح زود خرید کنم، اما با مغازه‌های تعطیل مواجه شدم. برخی فروشندگان در واحدشان حضور داشتند ولی از فروش امتناع می‌کردند چون نمی‌توانستند اجناس را برای مشتری نمایش دهند.

یکی دیگر از شهروندان می‌گوید: بر اساس ضرورت خرید به مجتمع تجاری رفتم، اما برق قطع بود. وقتی به سطح بازار رفتم همانجا هم برق نبود و وقتم به‌طور کامل تلف شد.

حیدرعلی عنایتی، از دیگر شهروندان، ناهماهنگی ساعات اعلامی با زمان واقعی خاموشی را مشکل اصلی دانست و گفت: در برنامه شرکت برق، قطعی ساعت ۱۴ اعلام شده بود اما در عمل ساعت ۱۲ یا حتی ۱۶ قطع می‌شود که این بی‌نظمی امنیت و کار روزمره را مختل می‌کند.

ضرر اصناف و کسب‌وکارها

یکی از کسبه با اشاره به خسارت‌های مالی ناشی از خاموشی‌ها گفت: این وضعیت زندگی مردم را با مشکل مواجه کرده است.

یکی از نانوایان نیز اظهار کرد: اگر خاموشی‌ها ادامه دارد، حداقل شهر به بخش‌های مشخص تقسیم شود تا هر بخش در زمان تعیین‌شده قطع شود و مردم بتوانند برنامه‌ریزی کنند.

قطعی برق برای مشاغل وابسته به تجهیزات سرمایشی مانند سوپرمارکت‌ها، قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها، مرغداری‌ها و مراکز پرورش ماهی خسارت بار بوده است.

دلیل خاموشی‌ها

مهران قوامی، سخنگوی شرکت توانیر در خراسان شمالی گفت: مصرف برق در تابستان به شدت افزایش یافته و یک سوم پیک مصرف، معادل ۱۰۰ تا ۱۲۰ مگاوات، مربوط به سیستم‌های سرمایشی است.

وی افزود: اگر در زمان پیک، مصرف مدیریت نشود، ناگزیر به اعمال خاموشی‌ها هستیم. گاهی این شرایط باعث تغییر در برنامه و خاموشی‌های خارج از جدول می‌شود.

قوامی با عذرخواهی از مردم گفت: تلاش می‌کنیم از ساعت ۱۲ تا ۱۸ خاموشی ندهیم مگر در شرایط خاص. همچنین شهروندان آسیب‌دیده می‌توانند برای جبران خسارت به ادارات مربوطه مراجعه کنند.

وی استفاده از انرژی خورشیدی را از راهکارهای در دست پیگیری دانست و تأکید کرد: به ازای هر یک درجه افزایش دما، هزار و ۸۰۰ مگاوات به مصرف کشور اضافه می‌شود.