«بازی» در تماشاخانه صحنه آبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه‌ای پروژه، نمایش «بازی» به نویسندگی اصغر نوری و کارگردانی شیما حسن‌زاده از یکشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۲۱ در تماشاخانه صحنه آبی اجرا می‌شود.

در این اثر نمایشی مصطفی مهربان و میلاد صفوی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان «بازی» آمده است: آدم‌ها در ذهن خود اسیر می‌شوند. اسیر بی‌خبری ... .

دیگر عوامل این اثر عبارتند از کاوه حکیمی تهیه‌کننده، وحید معینی‌دانشمندی مجری طرح، مریم ایرانمنش مشاور کارگردان، علیرضا فتح علیان و هیوا حسینایی دستیاران کارگردان، شیما حسن‌زاده طراح صحنه و لباس، طاها آقاجانی طراح پوستر و بروشور، حمیدرضا سرابی طراح و مجری گریم، فاطمه حسین‌زاده طراحی و ساخت عروسک، مهدی علی طراح نور، وحید معینی دانشمندی موسیقی، بهنام محمدی و ابراهیم ربیعی پورسلیمی عکاس، نگار امیری مدیر تبلیغات، درسا بخشندگی امور رسانه، امیررضا حسن‌زاده برنامه‌ریز، فرزانه وهاب منشی صحنه، حجت هاشمی ساخت دکور، سروش آقاجانی و کیارش کاویان ساخت تیزر، مصطفی مهربان لوگو تایپ، ساینا کوچکی نقاشی، علی فردوسی میلانی و شیما حسن‌زاده دوخت لباس و نوید مولوی استودیو ضبط صدا.

علاقمندان به تماشای این اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.