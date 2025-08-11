  1. هنر
  2. تئاتر
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

«بازی» در تماشاخانه صحنه آبی

«بازی» در تماشاخانه صحنه آبی

نمایش «بازی» به کارگردانی شیما حسن‌زاده در تماشاخانه صحنه آبی روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه‌ای پروژه، نمایش «بازی» به نویسندگی اصغر نوری و کارگردانی شیما حسن‌زاده از یکشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۲۱ در تماشاخانه صحنه آبی اجرا می‌شود.

در این اثر نمایشی مصطفی مهربان و میلاد صفوی به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان «بازی» آمده است: آدم‌ها در ذهن خود اسیر می‌شوند. اسیر بی‌خبری ... .

دیگر عوامل این اثر عبارتند از کاوه حکیمی تهیه‌کننده، وحید معینی‌دانشمندی مجری طرح، مریم ایرانمنش مشاور کارگردان، علیرضا فتح علیان و هیوا حسینایی دستیاران کارگردان، شیما حسن‌زاده طراح صحنه و لباس، طاها آقاجانی طراح پوستر و بروشور، حمیدرضا سرابی طراح و مجری گریم، فاطمه حسین‌زاده طراحی و ساخت عروسک، مهدی علی طراح نور، وحید معینی دانشمندی موسیقی، بهنام محمدی و ابراهیم ربیعی پورسلیمی عکاس، نگار امیری مدیر تبلیغات، درسا بخشندگی امور رسانه، امیررضا حسن‌زاده برنامه‌ریز، فرزانه وهاب منشی صحنه، حجت هاشمی ساخت دکور، سروش آقاجانی و کیارش کاویان ساخت تیزر، مصطفی مهربان لوگو تایپ، ساینا کوچکی نقاشی، علی فردوسی میلانی و شیما حسن‌زاده دوخت لباس و نوید مولوی استودیو ضبط صدا.

علاقمندان به تماشای این اثر نمایشی می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6557079
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها