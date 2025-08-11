به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصرآبادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح احداث تله رسوب‌گیر در منطقه دارین طبس خبر داد و افزود: این پروژه با اعتبار پنج میلیارد تومان از محل بودجه مقابله با بیابان‌زایی در کیلومتر ۹۵ جاده طبس به اصفهان در حال اجرا است.

نصرآبادی با اشاره به اهمیت این طرح، بیان کرد: عملیات اجرایی از ۲۶ خرداد آغاز شده و تا اوایل شهریور به پایان می‌رسد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از حرکت شن‌های روان و مسدود شدن جاده‌هاست که نقش مهمی در حفظ زیرساخت‌ها و ایمنی مسافران دارد.