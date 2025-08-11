راه اندازی رفاه کارت دانشجویان از ابتدای سال تحصیلی جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، چهارمین جلسه کمیته راهبری رفاه کارت دانشجویان برگزار شد. ابوالفضل دانشور در این جلسه به برنامههای دولت چهاردهم برای رفاه دانشجویان اشاره کرد و گفت: سازمان امور دانشجویان با هدف ساماندهی خدمات رفاهی به دانشجویان، طرح رفاه کارت دانشجویان ملی را آغاز کرده و جلسات کارشناسی و تخصصی از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز شده است و هدف آن راهاندازی این کارت از ابتدای سال تحصیلی برای دانشجویان کشور است.
وی تصریح کرد: رفاه کارت دانشجویان ملی تنها یک کارت شناسایی نیست، بلکه ابزاری کارآمد برای دسترسی آسانتر دانشجویان به خدمات متنوع رفاهی، آموزشی و فرهنگی اجتماعی است.
دانشور با اشاره به مزایای کلیدی این طرح گفت: دریافت تخفیفهای ویژه در کتابفروشیها، مراکز فرهنگی، سینماها و مراکز ورزشی، کمک هزینه حمل و نقل با تخفیفهای قابل توجه در سیستم حمل و نقل عمومی، خدمات بهداشتی و درمانی شامل پوشش بیمهای و تخفیف در مراکز درمانی، و تسهیلات مالی و بانکی مانند وامهای دانشجویی با شرایط تسهیل شده و همچنین دسترسی به غذای دانشجویی در سلفهای دانشگاهی و واگذاری خوابگاههای دانشجویی به عنوان اهداف برنامهریزی شده برای این طرح است.
مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان خاطر نشان کرد: هدف ما کاهش دغدغههای دانشجویان و فراهمآوردن بستهای مناسب برای تمرکز آنان بر تحصیل و پژوهش و افتخارآفرینی برای ایران اسلامی است.
دانشور همچنین از گسترش این طرح بعد از راهاندازی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با همکاری نهادهای مرتبط، خدمات کارت را به صورت فراگیر و با کیفیت بالاتری در اختیار تمام دانشجویان کشور قرار دهیم.
