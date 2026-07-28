شهردار دوگنبدان از ماجرای انتقال تندیس پدر بوکس ایران پرده برداشت

رضا قشقایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار مطالبی در برخی رسانهها و فضای مجازی درباره ناپدید شدن تندیس زندهیاد استاد حسن باشتباوی، اظهار کرد: زندهیاد استاد حسن باشتباوی از مفاخر ارزشمند ورزش کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد است و حفظ و پاسداشت نام و یاد این چهره ماندگار همواره مورد توجه مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر دوگنبدان بوده است.
وی افزود: در پی انتشار برخی مطالب درباره وضعیت تندیس این پیشکسوت ورزش، لازم دانستم بهمنظور تنویر افکار عمومی و رفع دغدغه شهروندان، توضیحاتی درباره علت جابهجایی این اثر ارائه شود.
شهردار دوگنبدان بیان کرد: برابر بررسیهای انجامشده، تندیس نصبشده در پارک لاله (دوستی) طی روزهای اخیر مورد تعرض و آسیب قرار گرفته و افرادی با قصد تخریب و سرقت، به بخشهایی از بدنه و اتصالات آن خسارت وارد کردهاند.
وی ادامه داد: با پیگیریهای صورتگرفته و همکاری مراجع انتظامی و قضایی، افراد مرتبط با این اقدام شناسایی شده و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
قشقایی تصریح کرد: با توجه به آسیبهای واردشده و بهمنظور جلوگیری از بروز خطرات احتمالی، تندیس از محل نصب خود منتقل شده تا عملیات مرمت، بازسازی و مقاومسازی آن انجام شود.
وی تأکید کرد: پس از پایان عملیات فنی و اطمینان از ایمنی و استحکام سازه، تندیس زندهیاد استاد حسن باشتباوی بار دیگر در محل پیشین خود در پارک لاله نصب خواهد شد.
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