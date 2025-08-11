تلاش برای رفع مشکلات مرغداران سمنان؛ افزایش نرخ خرید تضمینی مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن احمدی صبح شنبه در جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات مرغداری‌های گوشتی گرمسار و آرادان به میزبانی جهاد کشاورزی گرمسار با بیان اینکه برنامه ریزی برای حل مشکلات مرغداران استان سمنان در دستور کار است، ابراز داشت: قطعاً همه تلاش‌ها برای پیشگیری از ضرر و زیان به واحدهای مرغداری است.

وی به حمایت از واحدهای مرغداری استان سمنان تاکید کرد و افزود: از جمله مشکلات موجود در مرغداری‌های استان سمنان پایین بودن قیمت خرید تضمینی مرغ است.

مدیر بخش طیور جهاد کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه برای حل مشکل نرخ خرید تضمینی شرکت پشتیبانی امور دام طی روزهای گذشته افزایش یافته است، ابراز داشت: هدف از این اقدام پیشگیری از متضرر شدن واحدهای مرغداری است.

احمدی با بیان اینکه طرح تأمین سرمایه در گردش برای بخش کشاورزی در دست بررسی است، تصریح کرد: برای تأمین اعتبار لازم نیز پیشنهاداتی داده شده است.

وی افزود: هزینه بالای حمل نهاده، نبود سرمایه در گردش، بالا بودن قیمت جوجه یک روز نسبت به نرخ مصوب از دیگر مشکلاتی که برای حل آنها برنامه‌ریزی خواهد شد.