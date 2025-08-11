به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در بوشهر اظهار کرد: رسانههای ما در جنگ ۱۲ روزه حماسهای بزرگ را خلق کردند و دشمنان با کینهای که از رسانههای داخلی به ویژه رسانه ملی داشتند دست به بمباران صدا و سیما زدند.
وی به ظرفیتهای بزرگ استان بوشهر در زمینههای مختلف اشاره کرد و ادامه داد: اگر رسانه رسالت واقعی خود را انجام دهد، بسیاری از معضلات و مشکلات اجتماعی در سطح جامعه حل میشود.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بر ترویج فرهنگ مردم استان بوشهر به عنوان یکی از اولویتها تاکید کرد و افزود: رسالت امروز رسانههای ما تبیین واقعیتها است و باید با هوشیاری در این مسیر حرکت شود.
وی راستگویی غرب را دروغی بزرگ خواند و تصریح کرد: در رسانههای غرب شاهد دروغهای بزرگی هستیم و تحت عنوان آزادی بیان بزرگترین دروغها را در جامعه ترویج میکنند.
سردار خرمدل با بیان اینکه در جنگ تحمیلی اخیر بخش زیادی از فعالیتها در فضای رسانهای بود اضافه کرد: شما اصحاب رسانه در این جنگ رسانهای نقش مهم و مؤثری دارید. باید حواسمان باشد که پیادهنظام دشمن نباشیم.
وی تقویت سواد رسانهای در جامعه به ویژه برای شرایط بحرانی را یک ضرورت دانست و گفت: باید امنیت روانی را به مردم بدهیم و در شرایط خاص از انتشار اخباری که مردم را دچار چالش میکند پرهیز کنیم.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اهمیت وفاق و همدلی در جامعه اظهار کرد: باید روی اشتراکات کار کنیم و همه در کنار هم برای توسعه جامعه تلاش کنیم.
وی تاکید کرد: رسانه در خدمت مردم معنا پیدا میکند و خبرنگار باید پل ارتباطی مطمئن میان مردم و مسئولان باشد. در معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان بوشهر نیز خبرنگاران باید پیشتاز باشند.
