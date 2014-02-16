به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرمدل ظهر یکشنبه در آئین افتتاح دفتر خبرگزاری تسنیم در استان بوشهر اظهار داشت: رسانه یک ابزار است که در راستای رسیدن به اهداف عالیه باید از آن استفاده کنیم و نباید تنها به صورت جناحی مورد استفاده قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در فضای کنونی استان مشکلات بسیار زیادی در بخشهای مختلف از جمله زمینههای اقتصادی، فرهنگی، هنری و . . . وجود دارد ولی غالب سایتهای خبری استان به مسائل سیاسی نگاه میکنند و در این زمینه قلم میزنند.
جانشین سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه سیاستزدگی بر فضای رسانهای استان بوشهر حاکم شده است، خاطرنشان ساخت: در بعد داخلی باید اتحاد و همدلی را برای توسعه و پیشرفت مد نظر قرار دهیم و همه رسانهها باید انعکاس مطالبات به حق مردم را یکی از اولویتهای خود قرار دهند.
وی خواستار تلاش رسانهها برای انعکاس مشکلات مردم به مسئولان شد و بیان داشت: رسانهها در عرصه بینالملل نیز رسالتهای بسیار مهمی دارند و باید پیام این انقلاب را به جهان برسانند.
غرب هیچ برنامهای را اجرا نمیکند مگر آنکه خبرنگاران را آماده کرده باشند
خرمدل با بیان اینکه هیچ رسانهای نمیتواند بدون رسالت باشد، تاکید کرد: برخی از روشنفکران ادعا میکنند که هنر برای هنر است به این معنا که هنرمند نباید قید و بندی داشته باشد ولی باید ببینیم که در سطح دنیا هم چنین موضوعی وجود دارد. پاسخ منفی است و همه رسانه ها در راستای اهداف و رسالتهای خود حرکت میکنند.
وی تصریح کرد: پشت هر فیلم و خبر و کلیپی که ساخته میشود یک رسالت وجود دارد و غرب هیچ برنامهای را اجرا نمیکند مگر آنکه خبرنگاران را برای ان آماده کرده باشند و ما نیز باید از این ظرفیتها استفاده کنیم.
جانشین سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اظهار داشت: رسانه ها باید اهداف عالیه را برای خود و رسانه خود تعیین کنند و برای فعالیت خبرگاری تسنیم نیز هر کمکی که نیاز باشد را انجام خواهیم داد.
نظر شما