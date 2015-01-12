به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرمدل ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران بسیج رسانه بوشهر با بیان اینکه تاریخ در حال تکرار است، اظهار داشت: تاریخ با مصادیق متفاوت در حال تکرار است ولی در زمان حضرت رسول(ص) کفر یک طرف بود و حق در سمت دیگر بود و دین‌داری برای مسلمانان مشخص بود ولی هم‌اکنون شرایط متفاوت است.

وی با اشاره به رویش نفاق پس از رحلت حضرت رسول، اضافه کرد: امروز نیز در حالی که مقام معظم رهبری در برخی موارد به صورت شفاف موضع گرفتند ولی برخی افراد همچنان توجه لازم را به این موضوعات ندارند.

خرمدل بر لزوم تلاش برای تبیین فرمایشات رهبری تاکید کرد و ادامه داد: باید به شکست در برخی موضوعات فرهنگی اعتراف کنیم و در این زمینه اهالی رسانه باید بدانند که چه وظیفه‌ای در بداخلاقی‌های حوزه سیاست، در حوزه امنیت اجتماعی و فرهنگی دارند.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه دشمنان از راه‌های مختلف در تلاش برای ضربه زدن به این کشور و این آب و خاک هستند، تصریح کرد: باید در وسط میدان باشیم و دفاع جانانه‌ای در مقابل دسیسه‌های دشمن داشته باشیم.

وی با بیان اینکه جنگ اتوکشیده نداریم و نباید از کتک خوردن در هنگام مبارزه بترسیم، تصریح کرد: دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته است که سپاه را در بین مردم ناپاک جلوه دهد چرا که سپاه انقلاب اسلامی را تا کرانه‌های مدیترانه برده است و دشمن از این موضوع می‌ترسد.

خرمدل با بیان اینکه اتحاد در شرایط کنونی از همیشه واجب‌تر و مهم تر است، اضافه کرد: رسالت رسانه‌ها در شرایط کنونی اتحاد و همدلی است و باید در کنار هم و به دور از حاشیه برای توسعه اهداف انقلاب تلاش شود.