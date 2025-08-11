حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعاتی از بعدازظهر امروز تا اوایل امشب با رشد ابر در برخی نقاط، به‌ویژه ارتفاعات شرقی و نواحی جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: همچنین از فردا (سه شنبه) تا پایان هفته، دمای هوا در سطح استان روند افزایشی خواهد داشت و خلیج فارس نیز طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به سبب وزش بادهای شمالی، در برخی ساعات متلاطم پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: جهت وزش باد متغیر، امروز غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی و از فردا غالباً جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت، در نقاط مرتفع در هنگام ناپایداری بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا: ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.