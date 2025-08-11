  1. سیاست
  2. دولت
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

«مقومی» رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان شد

رئیس‌جمهور در حکمی امین مقومی را به عنوان «رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان»، منصوب کرد.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای امین مقومی

در اجرای ماده (۲۲) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴.۱۲.۲۲ مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۱۵) آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۵.۱۱.۱۷ هیئت وزیران، بنا بر انتخاب شورای مرکزی سازمان و پیشنهاد وزیر محترم راه و شهرسازی، به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان «رئیس شورای مرکزی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور، ضمن بهره‌گیری از کلیه امکانات و ظرفیت‌های موجود در رشد و اعتلای دانش فنی و کیفیت خدمات مهندسی کشور مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

