به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با شروع موج بازگشت زائران از عتبات عالیات، تردد در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

وی از زائران خواست برای پیشگیری از حوادث رانندگی، توصیه‌های ایمنی پلیس را جدی بگیرند.

رحیمی با اشاره به وقوع تصادفات اخیر در جاده‌های استان به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، افزود: بیشترین حوادث واژگونی خودرو در محورهای آبادان و سربندر رخ داده است.

وی از مسئولان آبادان درخواست کرد تا با فعال نگه داشتن مواکب در این مسیرها، امکان استراحت کافی برای رانندگان فراهم شود.

رئیس پلیس راه خوزستان همچنین به زائران توصیه کرد با توجه به ترافیک سنگین در جاده‌های منتهی به مرزها، پس از استراحت کامل در مواکب، با احتیاط و رعایت قوانین رانندگی در محورهای مواصلاتی تردد کنند.