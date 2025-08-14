توصیه پلیس خوزستان به زائران اربعین؛از رانندگی درحالت خستگی پرهیز کنید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید رحیمی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: تیم‌های پلیس راه با تمام توان در مسیرهای منتهی به مرزهای کشور و بالعکس مستقر هستند تا سفری ایمن و خاطره‌انگیز برای زائران عتبات عالیات فراهم کنند.

وی با اشاره به اهمیت همکاری رانندگان با پلیس برای کاهش حوادث، از زائران خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامه‌ریزی دقیق برای سفر خود داشته باشند و پیش از ادامه مسیر، با استراحت در مواکب خستگی و خواب‌آلودگی خود را برطرف کنند.

سرهنگ رحیمی افزود: سفر اربعین به دلیل سختی‌های جسمی نیازمند آمادگی کامل است و رانندگی بدون استراحت کافی می‌تواند به حوادث ناگوار منجر شود.

وی تأکید کرد: زائران پس از رفع خستگی و با هوشیاری کامل به سمت مقاصد خود حرکت کنند تا شاهد کمترین حوادث در این ایام باشیم.