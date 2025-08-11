رشد ۲۹.۵ درصدی اعتبارات عمرانی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو صبح امروز دوشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگار در تولید بهنگام و با کیفیت اطلاعات خبری نقش کلیدی دارد؛ در شرایط بحران اخیر و دفاع ملی دوازده روزه شاهد بودیم رسانه‌های داخلی مرجع خبری مردم شده بودند که نشان دهنده اهمیت این رسالت است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان اینکه بودجه سال جاری اولین بودجه کشور است که مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه تدوین می‌شود، افزود: تغییر برنامه ششم به هفتم موجب شده بودجه‌ها دست خوش تغییرات شود که خوزستان نیز متأثر از این مسأله است.

وی گفت: بودجه نشانگر منابع و مصارف دولت در یکسال است؛ دولت بخشی از بودجه خود را در راستای تمرکز زدایی در قالب اعتبارات استانی به برنامه و بودجه اختصاص می‌دهد.

شفافیت در بودجه ۱۴۰۴

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های قبل شفاف‌تر است، عنوان کرد: سال‌های گذشته اجازه استشاژه از رهبری گرفته و از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شد اما امسال در قالب بودجه آمد که این یک شفاف سازی است.

نیکو ادامه داد: همچنین بودجه هدفمندی یارانه نیز شامل مطالبات گندمکاران، کمک به خرید دارو و … خارج از بودجه بوده که امسال در قالب بودجه آمده و در سایت قابل مشاهده است.

وی با اشاره به درآمدهای مالیاتی، نفت و انتشار اسناد خزانه به عنوان منابع بودجه، گفت: رشد درآمدهای مالیاتی کشور امسال نسبت به سال گذشته در کل کشور باید ۵۲.۸ درصد باشد و درآمد حاصل از صادرات نفت باید رشد ۳.۶ درصدی داشته باشد که در اصلاح ساختار بودجه نیز به این تاکید شد و نشان می‌دهد باید به سمت بودجه متکی به مالیات حرکت داشته باشیم.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، سهم مالیات از بودجه در حال حاضر ۴۲ درصد، سهم نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی حدود ۲۳ درصد و انتشار اسناد خزانه ۱۶ درصد است.

نیکو با تاکید بر اینکه اگر در وصول درآمدها علی الخصوص مالیات خللی ایجاد شود دولت نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند، اظهار کرد: خوزستان در سال ۱۴۰۴ باید ۶۸ هزار میلیارد تومان مالیات به خزانه دولت واریز کنند که رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال گذشته دارد.

وی اضافه کرد: سهم خوزستان از وصول مالیات در کشور ۴.۷ درصد است؛ با احتساب نفت ۱۴ درصد سهم اقتصاد کشور و بدون احتساب نفت ۵.۷ درصد سهم داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: سال گذشته تحقق درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۰ درصد بوده است که بخشی به عنوان مازاد درآمد به استان برگشت داده شد؛ در قانون بودجه امسال برای خوزستان ۷۱ همت درآمد در نظر گرفته شده که ۶۸ همت مالیاتی و ۳ همت سایر است.

رشد ۲۹.۵ درصدی بودجه عمرانی

نیکو با بیان اینکه بودجه کشور و استان دو سرفصل اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای دارد، تصریح کرد: بودجه عمرانی استان ۲۹.۵ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و خوزستان رتبه هفدهم کشور را به خود اختصاص داده، امسال نیز ۱۶.۸ همت برای خوزستان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ماده چهارده قانون برنامه هفتم به توزیع ۳ درصد نفت می‌پردازد که براساس سهم هر استان در صادرات پرداخت می‌شد اما در برنامه هفتم مقرر شد براساس سهم استان در ارزش تولید به قیمت صادرات باشد. طبق الگوی قبلی از یک درصد ۵۰ درصد به خوزستان پرداخت می‌شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به بودجه‌های ملی بیان کرد: از ۶۰۰ طرح کشور ۱۰۰ طرح ملی با ۱۰ هزار میلیارد تومان مختص خوزستان است که برخی طرح‌ها خاص استان و برخی بین چند استان مشترک است.

به گفته نیکو، مجموع اعتبارات استانی و ملی در قانون بودجه ۱۴۰۴ مبلغ ۲۶ و ۸۰۰ همت است.

وی با اشاره به وجود ردیف توسعه سواحل مکران در بودجه سال گذشته، اظهار کرد: درخواست داشتیم برای اروند نیز ردیفی در نظر گرفته شود که با رقم ۵۰۰ میلیارد تومان پایدار شد و ۵۰۰ میلیارد برای توسعه زیرساخت‌های آبادان و خرمشهر در گذشته وجود داشت که این ردیف نیز با همان مبلغ درنظر گرفته شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان اینکه استان اولین تولیدکننده گندم ایران با تولید ۱.۶ میلیون تن است، ادامه داد: یکی از دغدغه‌های استان پرداخت مطالبات گندمکاران است، سال گذشته در پرداخت مشکلاتی بود که تا مهر بخشی پرداخت شده بود اما در سال جاری ۲۵۰ همت پیش بینی شد که ۲۹.۲ همت مربوط به خوزستان است و از این مبلغ تاکنون ۲۶.۲ همت پرداخت شده، البته قول داده شده در هفته‌های آینده مابقی آن پرداخت شود که در پی این اتفاق ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد.