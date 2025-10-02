به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری که در سالن مدیریت بحران استانداری خوزستان برگزار شد، بیان کرد: بعد از سفر بهمن ماه رئیس جمهور به خوزستان، استان ۵۹ مورد مصوبه داشته که ۵۸ مصوبه عمرانی و یک مورد طرح های سرمایه گذاری بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ادامه داد: از طرح های عمرانی، دو مصوبه غیراعتباری بوده، یک مورد لایروبی اروند و دیگری طرح ۵۵۰ هکتاری مقام معظم رهبری بوده است.

وی گفت: همچنین یک مصوبه طرح های سرمایه گذاری است که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان یکی از مصوبات را ارزی و مربوط به راه آهن شلمچه به بصره اعلام و اظهار کرد: مهمترین هدف از اجرای این طرح، افزایش تعامل و تردد بین دو کشور ایران و عراق بوده که ۴۰ میلیون دلار برای ساخت آن لازم است و تاکنون ۲۰ میلیون دلار آن تامین شده است.

نیکو افزود: اعتبار ۵۵ مصوبه، ۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که مقرر شده ۲۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمومی اعتبارات استان و دو همت از منابع داخلی دستگاه ها تامین شود.

به گفته وی، راه و شهرسازی با ۱۸ مصوبه رتبه نخست را در تعداد مصوبات دارد. پس از آن وزارت نیرو با ۱۰ مصوبه، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر کدام با ۶ مصوبه قرار دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: تاکنون ۹ همت به حساب دستگاه ها واریز شده و سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که ۱۰.۳ همت به دستگاه های ملی پرداخت شده که بعد از گذر فرآیند پرداخت به حساب دستگاه ها، باقی اعتبار واریز خواهد شد.

نیکو با بیان اینکه ۳۵ درصد تخصیص مصوبات سفر انجام شده است، تصریح کرد: ۷۰ درصد تخصیص سال ۴۰۳، ۱۱ اسفند ماه به بعد واریز شده است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز ۹۹.۵ درصد جذب اعتبار داشته ایم که نسبت به سال های گذشته در پیشرفت استان بسیار اثر گذار است.