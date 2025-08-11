خبرنگاران قلب تپنده جامعه و شریک راهبردی توسعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام خواجه سعیدی صبح دوشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران شهرستان با اشاره به نقش بیبدیل رسانهها در پویایی اجتماعی و تحقق توسعه پایدار اظهار کرد: خبرنگاران قلب تپنده جامعه هستند و باید در جامعه امیدآفرینی کنند و از پرداختن به حواشی خود داری کنند. وی همچنین از مدیران خواست تا رسانهها را بخشی جداییناپذیر از خود بدانند و تنها به فعالیتهای اجرایی اکتفا نکنندبلکه آن را به درستی منعکس کنند. فرماندار شهرستان فریدن با اشاره به نقش خبرنگاران در حیات اجتماعی افزود: همانطور که جسم انسان بدون قلب هیچ نیست جامعه نیز بدون خبرنگار فاقد روح و حرکت است. باور من این است که خبرنگاران قلب تپنده یک جامعهاند اگر نباشند جامعه از پویایی و حیات اجتماعی تهی میشود.
فرماندار فریدن با اشاره به نقش کلیدی رسانهها در تحقق اهداف مدیریتی افزود: اگر مسئولان بتوانند واقعیتها را همانگونه که هستند با کمک رسانهها تبیین کنند بیشک در مسیر دستیابی به اهداف خود موفق خواهند بود. رسانهها نه تنها ابزار اطلاعرسانیاند بلکه شریک راهبردی مدیران در مسیر توسعهاند.
خواجه سعیدی با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی شفاف و مستمرخطاب به مدیران شهرستان گفت: همانطور که فعالیت میکنید باید آن را نیز بیان کنید رسانهها را بخشی از خود بدانید برخی مدیران با وجود فعالیتهای گسترده به دلیل ضعف در اطلاعرسانی در جامعه دیده نمیشوند در حالی که برخی دیگر با رسانهای کردن یک پروژه ساده در نگاه مردم بسیار مؤثر جلوه میکنند.
وی نقش رسانهها را در امیدآفرینی اجتماعی برجسته دانست و تصریح کرد: اوج امیدواری را میتوان از طریق اطلاعرسانی صحیح و هنرمندانه به مردم منتقل کرد. خبرنگاری یعنی هنرنمایی کردن یعنی توانایی در بازتاب نقاط قوت و بیان ضعفها با نگاهی سازنده و مسئولانه.
فرماندار فریدن ضمن قدردانی از تلاشهای خبرنگاران شهرستان به ضرورت پرهیز از حواشی و جناحبندیهای سیاسی اشاره کرد و گفت: نجات شهرستان فریدن در گرو دوری از حواشی و پایان دادن به تفکرات جناحی است. این نوع نگاهها نهتنها مانع پیشرفتاند بلکه به نابودی ظرفیتهای شهرستان منجر میشوند. باید فضای تعامل و همافزایی را در شهرستان گسترش دهیم.
خواجه سعیدی همچنین اصحاب رسانه را مطالبهگران حقیقی جامعه خواند و افزود: یک مطالبهگر خوب نه تنها باید کاستیها و مشکلات را ببیند بلکه خدمات و دستاوردهای نظام را نیز در کنار آن منعکس کند. بنابراین باید هر دو وجه خوب و بد در کنار هم دیده شوند تا تصویری کامل و بیطرفانه از واقعیت به مردم ارائه گردد. وی از خبرنگاران خواست تا با نگاهی دقیق و منصفانه خدمات ارزنده نظام را به تصویر بکشند.
فرماندار فریدن بر ضرورت ارائه پیشنهادات سازنده از سوی اصحاب رسانه تأکید کرد و گفت: رسالت خبرنگار تنها نقد نیست بلکه ارائه راهحل و پیشنهاد برای رفع مشکلات نیز بخشی جداییناپذیر از وظیفه حرفهای اوست.
خواجه سعیدی با اشاره به اهمیت کاهش بحثهای حاشیهای در فضای عمومی اظهار داشت: جبهههای مختلف در کشور همگی در راستای ارتقا و پیشرفت یکدیگر فعالیت میکنند و نباید اجازه داد حواشی اهداف اصلی را تحتالشعاع قرار دهد.
وی افزود: شهرستان فریدن برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند حضور فعال و مؤثر بخش خصوصی است و در این مسیر، همراهی و حمایت رسانهها بسیار حیاتی است.
فرماندار فریدن همچنین به نقش رسانههای جمهوری اسلامی در اتفاقات اخیر اشاره کرد و بیان کرد: ما امروز میتوانیم بگوییم رسانههای جمهوری اسلامی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم کودک کش و سفاک در تراز انقلاب اسلامی عمل کردند و امروز این اتحاد و انسجام که در جامعه وجود دارد بخش بزرگی از آن را مدیون رسانهها بودیم که به درستی تبیین و عمل کردند.
در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر به خبرنگاران شهرستان فریدن از تلاش و کوشش آنها تجلیل شد.
نظر شما