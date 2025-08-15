تقبیح اقدامات صهیونیستی مصر و عربستان در راهپیمایی میلیونی یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره، ملت یمن در راهپیمایی میلیونی امروز خود که طبق معمول هفتههای گذشته در حمایت از ملت فلسطین و مردم غزه در میدان سبعین واقع در صنعا پایتخت یمن و دیگر شهرهای این کشور برگزار شد، بار دیگر همبستگی و همراهی خود را با جهاد و ثبات قدم در برابر توطئههای خبیثانه دشمنان اعلام و بر موضع ثابت خود در حمایت از غزه و فلسطین و مقدسات اسلامی و مقاومت تاکید کرد.
در بیانیه پایانی این راهپیمایی آمده است که ملت یمن و تمامی امت اسلام و جامعه انسانی باید اقدامات رژیم صهیونیستی را جرم بدانند و برای خلع سلاح این رژیم که خطری برای تمامی ملتهای منطقه و صلح و ثبات جهانی است، تلاش کنند.
مردم یمن در این راهپیمایی خواستار تقویت سلاح مقاومت در لبنان و فلسطین شدند که امروز به مانعی در برابر نسل کشی وحشیانه رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
این بیانیه سهل انگاری در حمایت از سلاح مقاومت را اقدامی دانست که باعث هزینههای زیادی میشود و خسارتهای بیشماری به امت اسلامی و جامعه انسانی وارد میکند.
ملت یمن همچنین رؤیا پردازیهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را که شامل اعلام آرمانهای صهیونیسم جهانی برای ایجاد پروژه اسرائیل بزرگ بود را به شدت محکوم و تاکید کرد که ملت یمن در برابر این پروژه صهیونیستی خبیثانه با تمامی امکانات خود خواهد ایستاد، چرا که میداند این پروژه خطرات زیادی برای امت اسلام و مقدسات اسلامی و کشور یمن دارد.
این بیانیه همچنین اقدامات برخی رژیمهای منطقه در ارائه حمایت و خدمات به دشمن جنایتکار صهیونیستی و ارسال کشتیهای مملو از سلاح و کالا برای این رژیم و عقد قراردادهای اقتصادی با آن را به شدت تقبیح کرده و هرگونه تسلیم شدن در برابر خود کامگیهای دشمن اسرائیلی و بی تحرکی در برابر تهدیدات آن علیه ملتها و سازمانها را به شدت محکوم کرد.
چند روز پیش، مصر با عقد قرارداد ۳۵ میلیارد دلاری، واردات گاز از رژیم صهیونیستی را ۳ برابر کرد و وابستگی انرژی خود به تلآویو را افزایش داد؛ این قرارداد بزرگترین قرارداد صادرات گاز تاریخ رژیم صهیونیستی است.
چند روز قبل همچنین کارکنان بندر جنوا واقع در ایتالیا مانع عبور کشتی سعودی ینبع حامل تسلیحات نظامی برای رژیم صهیونیستی شدند.
بر اساس این گزارش، این کشتی سعودی به همراه تجهیزات نظامی از آمریکا راهی منطقه شده بود که کارکنان بندر جنوا متوجه شدند تجهیزات مذکور برای رژیم صهیونیستی حمل میشود.
در ادامه این گزارش آمده است، حدود ۴۰ نفر از کارکنان بندر جنوا خود را به روی عرشه این کشتی سعودی رساندند و آن را محاصره کردند.
